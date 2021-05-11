Влияние наркотиков или бред больного? Эксперты оценили поведение Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в школе в Казани

Следователям задержанный заявил, что он - Бог Фото: Кадры оперативной съемки

Сегодняшняя трагедия в казанской гимназии №175 никого не оставила равнодушным. Напомним, рано утром туда пришел бывший ученик - Ильназ Галявиев, у него было оружие и взрывчатка. Он стрелял как по детям, так и по взрослым. Погибли 8 человек, пострадали не менее 20.

Подозреваемый сам сдался силовикам, вышел к ним, подняв руки над головой, а позже во время допроса заявил: монстра внутри себя почувствовал еще прошлым летом, начал всех ненавидеть, а месяца два назад осознал, что «я – Бог».

Следователи выяснили, что незадолго до того, как прийти в школу, Галявиев завел Telegram-канал «Бог», сегодня с утром сфотографировал себя в маске с той же надписью и сообщил, что идет убивать, а потом покончит с собой.

Крик о помощи?

- Человек, который берет в руки оружие и идет стрелять в людей, уже не может называться нормальным. Да, диагноз может поставить только психиатр, но молодой человек очевидно неадекватен, - считает доцент кафедры философии Самарского государственного медицинского университета, психолог Нина Ковалюнас.

В то же время, по ее мнению, на симуляцию то, что молодой человек говорит следователям, - не похоже. Скорее – на состояние сильного алкогольного или наркотического опьянения.

- Вся цепочка его действий, начиная с записей в Telegram-канале, в которых он объявляет себя Богом, и заканчивая событиями в школе, демонстрируют последовательную потерю рассудка и стремление привлечь к себе внимание, - говорит Нина Ковалюнас.

Вопрос только в том – почему раньше никто ничего не заметил?

Не мог никому довериться?

- Может быть, родные и близкие были не слишком внимательны и не заметили изменений своевременно, - высказывает одну из версий доцент кафедры психологии образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Демьянчук. - А может быть, он изначально был замкнут, нелюдим и не склонен обсуждать свои мысли в кругу семьи.

Предполагается, что нападение на школу Ильназ Галявиев мог планировать заранее Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Обследовать Ильназа Галявиева, безусловно, должны специалисты. Может быть, им удастся установить и предпосылки, которые привели молодого человека к тому, что он сделал в итоге. Возможно, дело в обществе, которое постоянно говорит о том, что человек может все и должен постоянно развиваться, возможно, дело в чем-то ином.

В любом случае, как предположил Роман Демьянчук, какая-то мысль, попав в голову Галявиева, могла долгое время никак не проявлять себя, а потом дать знать о себе таким вот ужасным образом.

Симулировать невозможно

- Подобное состояние может развиваться в течение нескольких дней, а может быть незаметным гораздо дольше, - высказывает свое мнение руководитель Многопрофильного медицинского центра, врач-психиатр Сергей Нурисламов. - На допросе он отрицает, что какие-то голоса сказали ему, будто он Бог. Так что, скорее всего, это говорит об аффективно-бредовом состоянии, которое связано с шизоаффективным психозом. Симулировать такое невозможно.

В данном случае, по мнению Нурисламова, на фоне шизоаффективного психоза у Ильназа Галявиева мог проявиться так называемый манихейский бред, который расщепляет сознание человека и структуру его жизни на две части: света-добра и зла со всем возможным негативом. В этот момент он отождествляет себя с Богом и начинает остальных противопоставлять себе.

В шизоаффективном состоянии могут чередоваться маниакальные и депрессивные стадии – отсюда и обещание покончить с собой, которое Галявиев дал подписчикам Telegram-канала, но так и не выполнил.

В гимназии погибли 8 человек, пострадали не менее 20 Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Оружие надо взять под контроль

Трагедия в Казани поставила перед обществом еще один важный вопрос: кто и как выдает лицензию на оружие? Ведь у Галявиева она была.

- Давайте быть честными: в момент выдачи-получения справки трудно распознать психические расстройства, - говорит Сергей Нурисламов. - Если человек не состоит на учете у психиатра, то на него мельком бросают взгляд, потому что за ним в приемной ждет еще толпа людей.

По словам опытного врача-психиатра, человек может скрывать признаки каких-либо заболеваний, и без специальных обследований медику сложно вывести его на чистую воду. Все люди, которые приходят за справкой, напряжены в той или иной степени. Они все говорят, что не пьют, не курят, отлично спят, правильно питаются. И без детекторов лжи и современной аппаратуры нельзя удостовериться в обратном.

- На мой взгляд, главный вопрос тут в мотивах: зачем человеку оружие? У нас не Канада, лесов не так много, 19-летний парень не пойдет в лес охотиться, чтобы прокормить свою семью. Разве за него поручились коллеги-охотники? Нет? Тогда зачем ему оружие? – говорит Нурисламов и предлагает не только не выдавать таким ребятам разрешения, но и строго контролировать тех, у кого лицензия уже есть, в том числе, с использованием нейросетей и искусственного интеллекта.

- Да, меня могут обвинить в том, что я говорю о тотальном контроле, - признает Нурисламов. - Но я не хочу бояться за жизнь своих детей. А вы?

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