В Самаре родители дошколят жалуются на разбитые головы и массовую травлю в детском садике

Дети часто приходили из детсада с синяками, но в последнее время травмы стали более серьезными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывший «еврейский» детский садик №337 вновь оказался в центре скандала. Если ранее родители жаловались на смену программы, рацион питания и непонимание со стороны заведующей, то теперь они просят обратить внимание на то, что под угрозой оказалась безопасность детей.

«Хрясь!»

29 апреля 6-летний Миша (имена детей изменены. Прим.автора), по словам родителей, вернулся из детского сада с небольшим синяком возле виска. Утром мама увидела, что маленький синячок превратился в гематому, расположенную в весьма опасном месте – между ухом и глазом.

Родители в ужасе схватили ребенка и рванули к врачу, а по дороге начали расспрашивать, что же произошло:

- Он говорит, они играли в войну. Причем не на улице, а в группе. Его подбросили и не поймали. И он ударился головой об кровать. «Хрясь!» - так он описал звук, который раздался, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» Татьяна – мама Миши.

Женщина говорит, что до этого часто замечала на руках и ногах ребенка синяки, но как-то не придавала этому значения – мол, дети же, играют, балуются, с кем не бывает. Но теперь у нее возник вопрос: где был воспитатель, который должен был следить за дисциплиной, когда ее сын ударился головой?

Родители не хотят больше водить ребенка в ту группу, где дети получают травмы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

«Инцидент»

В той же группе чуть ранее произошла еще одна неприятность. По словам родителей, в детском саду один мальчик чуть не задушил другого.

- Мой сын Степа занимается дзюдо, другой мальчик – Леша - тхэквондо. Насколько я понимаю, они начали мериться силами, второй мальчик проигрывал и просто воспользовался тем, что значительно крупнее моего – начал его душить, - говорит мама Степы Ольга. – Сын потом сказал: «Мама, мне было страшно, но Саша помог спихнуть его»

Степа теперь отказывается идти в детский сад, да родители и не настаивают: зачем, если там его жизнь может подвергаться опасности?

Пинали всей группой?

Пятилетней Даше тоже предстоит сменить коллектив. По словам ее мамы, сначала девочка не могла сходить в туалет, потому что ей не разрешали воспользоваться влажными салфетками, потом ей запретили брать с собой любимую игрушку, а в конце концов, группа детей отпинала плачущую девочку, когда та сидела на полу.

- Мне позвонила дочь, ревет, говорит, что ее бьют в раздевалке, - вспоминает мама Даши - Елена. – Я все бросаю, мчусь в детский сад, где мне говорят, что она просто не хотела идти на физкультуру, вот и расплакалась. Захожу в группу, она там сидит с психологом и жалуется, что пальчик болит. Потом она мне рассказала: ее обзывали девочки, она расплакалась, воспитатель конфликт не уладил, он продолжился позже и закончился тем, что несколько детей напали на нее: кто-то наступил ей на палец, потом по кругу пинали ее. Синяки на животе и руках это подтверждают.

Жалобы

К счастью, и с Дашей, и со Степой, и с Мишей все сейчас в порядке. Но ни родители, ни дети с этим детским садом дел больше иметь не хотят. Да и не получится – по словам родителей, с 17 мая его закрывают на капремонт.

Тем не менее, Елена считает, что так дело оставлять нельзя: дети могли серьезно пострадать, и виноваты в этом воспитатели, которые, видимо, не смотрели за ними.

26 апреля она направила в детский сад жалобу на воспитателя, ответа еще не получила. Поэтому 28 апреля разослала жалобу с подробным изложением череды «инцидентов» по разным инстанциям – в том числе депутату Госдумы Александру Хинштейну и в прокуратуру Самарской области.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ОФИЦИАЛЬНО

В городском департаменте образования корреспонденту «КП-Самара» сообщили: по фактам, изложенным в жалобе на заведующего МАДОУ «Детский сад № 337», организована проверка. Дополнительную информацию они смогут предоставить только после ее завершения.

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