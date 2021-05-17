Где купить раков в Самаре в 2021 году

В Самаре купить раков легко, но сложнее сохранить при этом совесть чистой Фото: Данила ТЕЛЕГИН

Несмотря на довольно строгие ограничения департамента охоты и рыболовства Самарской области, купить раков в Самаре в 2021 году можно во множестве мест. Это и специализированные магазины, и точки на ярмарках разной степени скрытности, и машины на въезде и выезде в город, и интернет. Покупателям следует внимательно отнестись к тому, у какого продавца они берут раков. По закону в Самарской области можно вылавливать особей не короче 10 см в длину (измеряется от точки между глаз рака до кончика хвоста), и не более 50 штук на человека. Определить “на глазок”, у кого из торговцев есть лицензия на промышленный вылов, конечно, невозможно. Но покупая раков из багажника машины на трассе, вы с большой вероятностью поощряете рублем браконьеров.

Если этическая сторона вас не беспокоит, то совсем мелкими раками можно разжиться на трассах за 400-500 руб./кг. Мелко-средние и средние обойдутся в 600 и 800 руб. А за килограмм крупных придется отдать не меньше 1200. Причем в данном случае цена может варьироваться в зависимости от времени суток, спроса, наличия конкурентов поблизости и даже вашего внешнего вида. Таких торговцев можно найти на любой трассе сразу за чертой Самары.

В качестве альтернативы им, по дороге из города или в город, рекомендуем более официальные точки продажи. Так, например, раком можно взять на ярмарке у ТРК “Амбар” или в торговых рядах “Царевщина”. Как минимум, продавцы здесь имеют возможность чуть лучше заботиться о сохранности живого товара. А значит, шанс, что не все членистоногие доживут до кастрюли, несколько ниже. Цена на таких точках иногда отличается в большую сторону - следует рассчитывать , что килограмм средних раков будет стоить порядка 900 руб.

На рынках Самары в черте города волжские деликатесы также можно найти. На некоторых, например, на пересечении улиц Аминева и Ново-Садовой, их продают в открытую. На других о раках следует спрашивать торговцев свежей речной рыбой - если они не торгуют сами, то точно знают коллег, которые этим занимаются.

В полной мере самарские торговцы раков освоили виртуальные доски объявлений. Килограмм средних раков у них стоит от 700 руб., а цена доставки товара на дом обсуждается отдельно. Недостатки покупки онлайн несложно представить - покупателю остается только надеяться на то, что продавец попадется добросовестный и не обманет с размером, весом, качеством промывки и т.д.

Самый надежный, но и самый дорогой способ купить живых или приготовленных раков - в сетях специализированных магазинов, таких как “Царские раки” или “Живые раки”. У точек такого класса, как правило, есть все разрешительные документы на торговлю. Сами раки хранятся в “человеческих” условиях, проходят тщательную промывку и отбраковку перед продажей. Однако все это сказывается на цене. Килограмм живых мелко-средних раков обойдется здесь как минимум в 900 руб. За готовое блюдо придется доплатить всего 50 руб.

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