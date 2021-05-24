«Ариша как будто ушла в другой мир»: жительница Тольятти едва не потеряла ребенка из-за загадочной болезни

Вернуть к жизни девочку помогла музыка и специальное питание. Фото: Инга Пеннер

Днем они спят, ночами гуляют, слушают музыку и много разговаривают. Жизнь Маргариты и Арины из Тольятти буквально перевернула с ног на голову страшная болезнь - менингоэнцефалит.

Страшное пробуждение

- Я рожала дочь для себя, знала, что буду воспитывать ее одна, - Маргарита Самарова мечтала о детях, но родить смогла лишь в 41 год.

Девочка появилась на свет на месяц раньше срока, врачи сказали, что это повлияло на развитие ее головного мозга.

- Не беда, - решила Маргарита и все силы бросила на восстановление малышки.

В год и три месяца Арина уже умела очаровывать окружающих своей улыбкой, вставать на ножки и твердо требовать то, что ей нужно. А потом случилась беда.

Маргарита обожает дочь и верит в лучшее. Фото: Инга Пеннер

- Вечером легли спать, как обычно, дочка была веселой, что-то лепетала, спала крепко, - вспоминает о самом страшном своем пробуждении Маргарита Самарова. - Утром меня как будто что-то заставило встать с кровати и подойти к ней. Я еще глаза не разлепила, но уже поняла: что-то не так. Ариша как будто ушла в другой мир и на этот никак не реагировала.

Другой ребенок

Ариша впала в кому. Как такое возможно? Врачи предположили, что все дело в менингоэнцефалите, но откуда он взялся, никто не знает до сих пор.

Девочка провела в больнице месяц, выписали ее оттуда совсем другой: эпилептические припадки, приступы, во время которых спазмы в мышцах заставляли ее тело страшно выгибаться - они повторялись снова и снова, и врачи не могли их никак остановить.

Ситуация немного стабилизировалась спустя полгода. К тому времени Маргарита прочитала все, что могла, про болезнь своей малышки. А еще сумела найти ключик к ее пробуждению.

Вернуть девочку к жизни помогли любимые песни Мэрайи Кэри. Фото: Инга Пеннер

- Мы с ней всегда любили музыку, особенно Мэрайю Кэри. И вот однажды я понимаю, что Ариша не только слышит ее, но и радуется: да, у нее не было сил, что-то сказать, но глазами и едва заметной улыбкой она показывала, что ей нравится песня, - с волнением рассказывает Маргарита.

Менингоэнцефалит буквально разрушил мозг девочки, затронул и зрение: специалисты до сих пор не могут сказать, видит ли она, и как. Организм сильно ослабел, любая простуда приводили ребенка в реанимацию: бронхиты и пневмонии каждый раз ставили ее жизнь под угрозу. Арина упорно боролась за жизнь, но буквально таяла на глазах. Дошло до того, что встал вопрос о подключении ее к аппарату ИВЛ, потому что дышать самостоятельно ей становилось все сложнее.

Спящая красавица

И тут в жизни Маргариты и Арины появился благотворительный фонд ЕВИТА, который закупил девочке специальное питание. И случилось чудо: щечки округлились, глазки заблестели, дыхание восстановилось. А недавно во время курса массажа Арина вдруг задвигала ножками. Сама пинается, улыбается и будто говорит: “Смотрите, как я умею”.

Днем Арина - спящая красавица, а ночью готова к любым приключениям. Фото: Инга Пеннер

Сейчас Арина и Маргарита снова любят слушать вместе музыку, разговаривать на разные темы (девочка очень выразительно объясняется звуками) и читать Корнея Чуковского (мама читает, а Арина радуется). Но общение с окружающим миром перешло в “ночной” режим, потому что днем Арина - спящая красавица, а ночью готова к любым приключениям.

Но Маргарита уже привыкла: пока дочка спит, она шьет ей красивые наряды, а ночью они дышат свежим воздухом и мечтают о том, как однажды Арина проснется, улыбнется и скажет “мама”.

Как помочь

”ЕВИТА” помогает семьям с тяжелобольными детьми, предоставляя им спецпитание, медикаменты, расходники, консультации врачей, юридическая помощь и многое другое. Даже небольшая сумма, перечисленная фонду, сделает чью-то жизнь немного проще. Сделать это можно разными способами:

- через платежную систему Яндекс на сайте фонда bfevita.ru,

- с помощью «Сбербанк онлайн»,

- по СМС, для этого достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 следующего формата: ЕВИТА — пробел — сумма, например, ЕВИТА 500. Принимаются платежи от операторов МегаФон, Билайн, Теле 2, МТС. Если оператор попросит подтверждение оплаты, подтвердите, это бесплатно.

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