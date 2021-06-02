Тарифы на услуги ЖКХ в Самаре с 1 июля 2021: сколько будут стоить электричество, вода и тепло

С июля вода станет для самарцев дороже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вновь вырастут тарифы на услуги ЖКХ в Самаре. В рамках ежегодной индексации подорожают электричество, газ, водоснабжение, водоотведение и тепловая энергия. Прежними останутся цены на услуги по обращению с ТКО и плата за капитальный ремонт. Рассказываем про тарифы на услуги ЖКХ в Самаре с 1 июля 2021 года.

Рост, по словам председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова, будет сдержан предельными индексами. Например, в некоторых населенных пунктах тарифы прибавят не больше двух процентов. Подробную информацию об изменениях можно найти на сайте департамента городского хозяйства и экологии Самары. Согласно этому документу, ссылающемуся на Постановление губернатора Самарской области от 29.12.2020, максимальный рост может достигать 4%. Виктор Кудряшов, в свою очередь сообщал, что индекс совокупного изменения региона составит 3,6%. Напомним, что в прошлом году рост цен на услуги ЖКХ был “заморожен” в связи с эпидемиологической обстановкой.

Тепловая энергия и горячее водоснабжение

Основным поставщиком тепла в Самаре является филиал “Самарский” ПАО “Т Плюс”. С 1 июля их тариф на тепловую энергию вырастет на 3,9% — с 1783,34 до 1852,90 руб. До 36,48 руб. за кубометр подорожает компонент на холодную воду для ГВС в закрытой системе. 41,76 руб.за куб. м. будет стоить компонент на теплоноситель для ГВС в открытой системе.

Рост тарифов для большинства организаций также составит 4%.

Водоснабжение и водоотведение

Рост цен на услуги ООО “Самарские коммунальные системы” достигнет 4%. Кубометр питьевой воды будет стоить 36,48 руб. вместо 35,08 руб. А куб. м. канализационных стоков с 1 июля обойдется горожанам в 20,08 руб.

Абоненты АО “Водные технологии” в первом полугодии 2021 рассчитывались по тарифам СКС. Однако с июля возвращаются к ценам своего поставщика. Питьевая вода для них будет стоить 34,49 руб., водоотведение — 32,87 руб. за кубометр.

Электрическая энергия

С началом второго полугодия цены на электроэнергию для потребителей в Самарской области изменятся так:

В домах с газовыми плитами: с 4,32 до 4,46 руб. за кВтч для помещений с однотарифным счетчиком; до 5,08 и 2,5 руб. за кВтч для помещений с двухтарифным счетчиком; до 5,10 руб., 4,46 руб. и 2,5 руб. - с трехтарифным.

В домах с электрическими плитами: с 3,02 до 3,12 руб. за кВтч для помещений с однотарифным счетчиком; до 3,54 и 1,75 руб. за кВтч для помещений с двухтарифным счетчиком; до 3,58 руб.,3,12 руб. и 1,75 руб. - с трехтарифным.

Газоснабжение

Газоснабжающие организации на момент написании материала не сообщали о том, на сколько планируют поднять цены. Мы обновим текст как только эта информация появится.

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