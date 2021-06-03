Погода на выходные в Самаре 5 и 6 июня: солнце вернется после грозы

В выходные дни будут теплыми, а по ночам - прохладно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Июнь - самый дождливый месяц для Самарской области, и нет ничего удивительного в том, что его первые дни выдались серыми, сырыми, а местами даже прохладными. Но прогноз Гидрометцентра России и Приволжского УГМС обещает, что к выходным в Самару вернется теплое, располагающее к прогулкам на свежем воздухе лето. Делимся прогнозом погоды на выходные в Самаре 5 и 6 июня.

После дождливой пятницы, с грозой, интенсивным ветром и температурой воздуха не выше 16 градусов даже днем, начнется потепление. И, хотя вероятность осадков 5 июня сохранится высокая, дожди будут кратковременны и не обильны.

Ночь с субботы на воскресенье грозит быть прохладной, с температурой воздуха +8...+13 градусов. Но 6 июня самарцев ждет переменная облачность и комфортные +22…+27 градусов тепла. Специалисты Приволжского УГМС отмечают, что умеренно теплая погода без осадков установится под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Но это не значит, что оно установится в Самаре: Росгидрометцентр прогнозирует, что 5 и 6 июня давление установится в районе 750 мм. рт. ст.

На уходящей неделе вода в Волге у Самары потеплела до 16 градусов, однако ее прогревание замедлилось из-за относительно прохладной погоды. В целом синоптики предполагали, что лето будет обычным для нашего края, и июнь также будет заурядным. Пока все эти прогнозы находят подтверждение. Тем, кто с нетерпением ждет жары, придется подождать второй половины месяца. Тем более, что пляжный сезон в Самаре официально откроют лишь 15 июня.

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