«Она хотела спрятать тело? Весь подъезд в крови!»: показываем фото с места убийства трехлетней девочки в Самаре

На месте гибели девочки до сих пор остались следы крови Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские следователи продолжают разбираться в обстоятельствах жуткого преступления, которое утром 8 июня было совершено на 3-м проезде. Там с шестого этажа дома № 50Б упала трехлетняя девочка. По словам очевидцев, малышку уронила ее 23-летняя мама Анна Р.

— Она вытащила ребенка из окна и держала ее за майку. Видимо, пыталась воспитывать таким образом. Ткань порвалась, ее дочка рухнула вниз и получила смертельные травмы, — поделился с корреспондентом «КП-Самара» местный житель Иван Семенов (личные данные изменены).

Тело обнаружили возле дома № 50Б Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты «Комсомолки» побывали на месте трагедии. Люди там до сих пор не поверить в то, что такие страшные вещи творятся у них под окнами.

— Мы все в трансе. Весь дом в шоке. Все разревелись. Я не слышала криков ребенка, но прочитала о трагедии в домовом чате. Потому уже увидела, как полицейские ходили и всех опрашивали, — говорит одна из соседок подозреваемой Елена.

Малышка упала с шестого этажа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тело обнаружили возле дома № 50Б Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам Елены, строение, в котором они живут, новое. Жильцы между собой общаются мало. Анну Р. она не знала.

Забыть о происшествии невозможно. Возле дома № 50Б осталась кровь после падения несчастной. Багровые следы есть и в подъезде.

Кровь осталась и в подъезде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Анна Р. занесла тело дочери обратно в квартиру Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Уронила дочку и сразу прибежала за ней. Она хотела спрятать тело? Весь подъезд в крови! — гадают очевидцы.

Анну задержали. Во время этого она вела себя не очень адекватно — находилась в состоянии алкогольного опьянения. Дверь в ее съемную квартиру сейчас опечатана, там проводятся следственные действия.

В квартире подозреваемой проводятся следственные действия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что в СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ — Убийство. Сейчас расследование продолжается. «Комсомольская правда» следить за развитием событий.

Анна Р. сейчас дает показание Фото: соцсети

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