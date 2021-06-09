В Тольятти члена банды Неверова будут судить за провальное убийство

По версии следствия, из этого пистолета в жертву выпустили семь пуль. Фото: tltgorod.ru

Следственный комитет России сообщил об окончании расследования уголовного дела в отношении Вячеслава Курганова – его считают членом группировки Сергея Неверова, которая в 90-е и «нулевые» пыталась подмять и обложить данью любой прибыльный бизнес в Тольятти, Самаре и области.

Напомним, сам Сергей Неверов Россию покинул много лет назад, после чего против его предполагаемых «подчиненных» начали возбуждать уголовные дела за вымогательство, убийства и похищения людей. К примеру, сейчас в Самарском областном суде рассматривают дело об исчезновении главы компании «Эковоз» Александра Душкова в 2012 году. Следствие пришло к выводу, что «неверовцы» не смогли с ним договориться о переделе рынка госконтрактов, поэтому просто устранили конкурента.

Уголовное дело Вячеслава Курганова можно считать нетривиальным сразу по нескольким причинам. Во-первых, убийство не было доведено до конца. Жертва «словила» 7 пуль, но выжила и теперь готова давать обличительные показания в суде. Во-вторых, потерпевший по этому делу сам находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве. В-третьих, Владимир Сафронов, в которого как раз и стреляли в марте 2017 года, по оперативным данным, сам некогда начинал свою «карьеру» у Сергея Неверова – и с должности водителя «вырос» в главу ячейки, которая занималась выслеживанием будущих целей группировки.

Владимир Сафронов не признает, что некогда состоял в ОПС Сергея Неверова Фото: Александра БУДАЕВА

Сафронов был мастером конспирации, поэтому подкараулить его было нелегко – даже водитель машины, в которой он передвигался по городу, до последнего не знал точку назначения. Тем не менее, покушение на убийство состоялось:

- В марте 2017 года в городе Тольятти Вадим Жестков на автомашине под управлением Вячеслава Курганова подъехали к месту нахождения предполагаемой жертвы, где Жестков в упор расстрелял его, - сообщили СК РФ. - После совершения преступления Курганов скрылся на территории Грузии, где был задержан и в марте 2019 года экстрадирован в Россию.

Следствие вменяет Курганову покушение на убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом, судить его будут в Автозаводском районном суде Тольятти.

Следствие считает, что Вячеслав Курганов (на фото - справа) был за рулем, а Вадим Ожегов стрелял Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Интересно, что его предполагаемый сообщник Вадим Жестков в апреле уже был признан виновным в нескольких преступлениях, в том числе в покушении на Сафронова, за это Самарский областной суд приговорил Жесткова к 15 годам колонии строгого режима.

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