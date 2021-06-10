Почему место “На дне” в Самаре так называется?

Раньше у места с грустным названием была неоднозначная репутация, но теперь оно готово принимать хоть губернаторов, хоть дипломатов. Фото: министерство спорта Самарской области

Во вторую субботу июня, которая приходится в 2021-м на 12 июня, страна отмечает День пивовара. Кроме того, в этом году исполнилось 140 лет Жигулевскому пивоваренному заводу, одному из старейших в России. Поэтому уместно будет вспомнить о плотно связанной с ним городской достопримечательности, месте розлива и употребления пенистых напитков.

Локация “На дне” в Самаре пользуется популярностью десятилетиями, несмотря на изменения в культуре потребления и тенденциях рынка общепита. Горожан влечет сюда атмосфера, стирающая классовые различия, и демократичные цены. Гостей Самары, как правило, больше удивляют “окошки”, в которых наливают напитки прямо из шлангов, тянущихся с завода.

Питейное заведение, носящее название “На дне”, за последние несколько лет дважды менялось. Из скоромно обставленного, пропахшего чищенной сушеной рыбой маленького бара, оно превратилось в европейского типа двухэтажный паб. Но волжский колорит сохранился, и встречаются в нем представители разных слоев общества. Например, там бывал посол США Джон Теффт. А губернатор Дмитрий Азаров и бывший нападающий футбольного клуба «Крылья Советов» и сборной Чехии Ян Коллер смотрели здесь матч Сербия-Бразилия во время ЧМ 2018. У места вообще товарищеские отношения с другим самарским брендом - “Крылья Советов”.

Американский посол Джон Теффт "На дне" Фото: Архив "КП"

Как ни парадоксально, даже историки не обладают достоверными сведениями о том, почему “На дне” в Самаре так называется. Казалось бы, варианты очевидны. Географически — это “дно” спуска к Волге по улице Ульяновской. А еще в прежние времена здесь часто встречались персонажи, достигшие дна социального. Напрашивается вывод о связи между самарским местом и одноименной пьесой Максима Горького — писателя, начавшего свою карьеру в Самаре. Однако профессор факультета филологии и журналистики самарского госуниверитета Михаил Перепелкин утверждает, что литератор не упоминал такое “дно” ни в своих письмах, ни в произведениях. Таким образом, название места “На дне” могло быть вдохновлено пьесой, а не наоборот. Кстати, тот же Перепелкин предлагает версию, что дело все в городской водопроводной станции и ее способе забора воды — со дна.

Современный вариант локации. Фото: сайт комплекса "На дне"

Легче всего поверить, что название “На дне” появилось уже в советское время из-за обилия маргиналов. В длинной очередь за напитками в те времена можно было простоять не один час. Отчасти поэтому покупались и употреблялись жидкости в больших объемах. Долгое ожидание в очереди способствовало возникновению конфликтов, а те, кто наполнял емкости, часто опустошали их, не удаляясь от завода. Действительно посетители могли оперативно достичь “дна”. Но ныне романтика места осталась маргинальной разве что в городском фольклоре. Сейчас вероятность угодить в неприятные истории “на дне” сравнительно мала. Самарцы заглядывают сюда все больше по привычке или по случаю, а не приезжают со всех концов города. И, конечно, горожане стараются знакомить с достопримечательностью приезжих, приправляя поход к “окошкам” или в бар байками о противоречивом прошлом самарского “дна”.

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