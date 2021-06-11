«Комсомолка» и эко-активисты нашли и очистили от мусора источник, затерянный в лесу

Акция стартовала с посещения двух важных водяных объектов Новокуйбышевска. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской губернии более 1500 природных источников. Часть из них активно используется, другие забываются и зарастают, третьи пересыхают. Эксперты разводят руками: период маловодья. Сейчас особенно важно сохранить те водные богатства, что у нас есть. «Комсомольская правда» вместе с партнерами, экспертами и общественниками второй год подряд проводит экологическую акцию «Родники Самарской области». Один из этапов проекта - поездка по малоизвестным источникам региона.

В этом году эко-тур прошел вблизи Новокуйбышевска накануне Всемирного дня охраны окружающей среды. Партнерами акции традиционно стали предприятия самарской группы «Роснефти»: Куйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ, Новокуйбышевский завод масел и присадок, а также студенты Самарского государственного технического университета, компания «Радуга Боттлерс» и филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре.

Участники акции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- «Нестле» стремится в своей операционной деятельности к нулевому воздействию на окружающую среду и устанавливает четкие обязательства, в том числе в области управления водными ресурсами. На нашей фабрике установлены высокотехнологичные водоочистные сооружения, которые позволяют очищать промышленные стоки предприятия от всех видов загрязнений. При этом в вопросе сохранения водных ресурсов важен вклад как целых предприятий, так и каждого из нас. Поэтому наши сотрудники с удовольствием принимают активное участие в экологических акциях Самарской области и инициируют свои корпоративные активности. Мы рады поддерживать эко-инициативы и уверены, что вклад каждого из нас в сохранение водных ресурсов сегодня обязательно сложится во что-то глобальное, поможет сохранить те природные богатства, которые у нас есть», - рассказывает младший специалист шоколадной фабрики «Нестле» Лилия Толстых.

Даже дождливая погода не помешала добровольцам отправиться в экспедицию. В прошлом году партнеры «Комсомолки» посетили и очистили от мусора 15 природных источников Самарской области, во многих из них была взята вода на анализы.

В этом году акция стартует с посещения двух важных водных объектов Новокуйбышевска: родника в СДТ «Дубрава» г. о. Новокуйбышевск и озера в селе Воскресенка.

Затерянный в лесу

Первой остановкой стал лес вблизи садово-дачного товарищества «Дубрава». Здесь в тени деревьев спрятался лесной источник. Когда-то его активно использовали местные жители. Старожилы помнят, как сюда за чистой ключевой водой приезжали новокуйбышевцы. Сейчас когда-то популярный родник больше похож на топи из волшебной сказки. Сам источник заилился, но от него спешит в лесную даль прохладный чистый ручеек. Поездка на родник в СДТ «Дубрава» носила разведывательный характер. Главная ее цель - понять, как дела у источника и чем ему помочь. Однако добровольцы просто не смогли остаться равнодушными, увидев мусор вокруг. Поэтому дружно достали перчатки, пакеты и принялись за уборку.

Так сейчас выглядит источник у СДТ «Дубрава». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как отметила руководитель Департамента экологии администрации Новокуйбышевска Ирина Вавилкина, этот лесной родник практически единственный существующий в границах городского округа Новокуйбышевск.

- Все мероприятия по благоустройству и облагораживанию родников - это природоохранная деятельность, цель которой - восстановление водных ресурсов. Работа в этом направлении очень важна, - подчеркнула Ирина Вавилкина. - Отрадно, что предприятия компании «Роснефть» и «Комсомольская правда» организовали такую акцию. Источник в садово-дачном товариществе уже почти не виден, но русло родника заметно хорошо. Чтобы найти сам ключ, придется приехать еще раз. Здесь важно провести очистку территории от валежника, можно сделать минимальные мероприятия по благоустройству: установить небольшую чашу, крышу и лавочку. Если предприятия поддержат инициативу, за это им будет большое спасибо от жителей всего города. Надеемся, что акция поможет роднику возродиться и начать новую жизнь.

Начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин добавил, что любой водный объект, тем более источник, должен содержаться в хорошем санитарном состоянии.

Источник в СДТ «Дубрава» - водный объект, там не должно быть мусора нерастительного происхождения. Очень важно исключить размещение отходов в водоохраной зоне родника, расчистить его от заиливания. Возможно, после этого он будет жить другой жизнью. Здесь хорошо бы сделать каптаж (комплекс мероприятий, включающий вскрытие подземного источника и заключение его в трубы или колодцы - прим. ред.) - это будет хорошо для источника и местных жителей, - разъясняет Александр Суперфин. - Для восстановления этого родника нужно не так уж много: добрая воля жителей, внимание администрации Новокуйбышевска и бережное отношение к ресурсам.

Активный участник акции начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующей точкой маршрута стало озеро в селе Воскресенка. Этот водоем выбран не случайно. Сюда приезжают отдохнуть у воды, как местные жители, так и горожане. В итоге на берегах скапливается мусор. Местные активисты за водоемом присматривают, но в преддверии летнего сезона очень обрадовались помощи. Питают озеро подводные источники, которые тоже могут заиливаться.

Студенты СамГТУ присоединились к акции «Родники Самарской области» впервые Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы хотим, чтобы у нас дома было лучше, чем заграницей, и готовы прикладывать для этого свои силы. Большое спасибо за помощь в очистке берегов озера, - поблагодарил участников акции местный житель, активист Александр Слесаренко. - Теперь мы завезем на берег песок, чтобы отдыхать было комфортнее. Очень радостно, что участники акции действительно поработали на славу. Местные жители, конечно, ухаживают за озером, но мусора все равно хватает.

В благодарность за помощь

Завершилась акция привалом. Сладкие угощения для добровольцев приготовил филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре, чистую питьевую воду «Чисты глоток» предоставила «Радуга Боттлерс», а горячим чаем с пирожками на любой вкус побаловали сотрудники администрации села Воскресенка.

Чистую питьевую воду «Чистый глоток» предоставила компания «Радуга Боттлерс» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Когда поступило предложение провести у нас эко-акцию, мы поддержали, - улыбается глава сельского поселения Воскресенка Людмила Рейн. - Ухаживать за этой территорией для нас не просто - летом сюда отдохнуть у воды приезжает много гостей. Со стороны администрации прилагаются максимальные усилия, чтобы содержать эту зону в чистоте, сделать ее комфортной и безопасной для отдыхающих. Хотелось бы поставить здесь лавочки, устроить официальный пляж. Нужно очистить озеро и родники, которых здесь много. Огромное спасибо участникам сегодняшней акции - хорошо бы традиция прижилась и продолжилась в следующем году!

Сладкие угощения приготовил филиал ООО «Нестле Россия» в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Приятное с полезным

Кроме природных источников, участники акции посетили, уже с экскурсией, еще одно уникальное место в селе Воскресенка - Храм во имя Воскресения Христова. Один из старейших в регионе, он был построен в 1811 году на средства графа Владимира Орлова. Проект храма в 1804 году разработал крепостной архитектор Христофор Шмит. Проект предусматривал строительство одинаковых приходских церквей в четырех селах Усольской вотчины. Однако при строительстве все храмы получились разными.

Храм во имя Воскресения Христова в селе Воскресенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В советские годы в воскресенском храме располагалось зернохранилище. Лишь в 90-е его вернули церкви и постепенно восстановили. Даже сейчас величие сооружения вдохновляет. Толщина стен - не меньше метра. А плотность их такова, что даже гвоздь не забьешь.