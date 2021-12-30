«Навещала сына в больнице и не доехала до дома»: в жутком ДТП под Самарой погибла многодетная мама

У погибшей женщины остались трое детей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Жуткое ДТП на трассе Самара-Бугуруслан в Кинель-Черкасском районе потрясло жителей региона. В результате лобового столкновения «Лады Гранты» и «Шкоды» погибли три человека – двое 18-летних парней и 36-летняя женщина. Женщина жила в Отрадном, а парни из Тимашево и Садгорода.

Авария потрясла местных жителей, ведь погибших знали многие в Отрадном. Молодые парни учились в Отрадненском техникуме, а погибшая женщина работала в магазине «Ёрш» и была хорошо знакома местным рыбакам. «КП-Самара» поговорила со знакомыми погибших и выяснила, что могло произойти в тот день, 28 декабря 2021 года, на трассе недалеко от Отрадного.

Автомобили восстановлению не подлежат. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Ехала из больницы домой

Галина приехала в Отрадный из села Языково Борского района. У доброй и улыбчивой женщины трое детей – две девочки и сынок. Девочки учатся в 6 и 8 классе, а сын в этом году пошел в третий. Галина работала в рыбацком магазине «Ёрш». Как рассказывают местные жители, продавец была всегда позитивная и улыбчивая, местные рыбаки уважали женщину, которая хорошо разбирается в рыболовных снастях и туристических товарах.

В тот роковой день у Галины был выходной, и она решила навестить сына, который сейчас лежит в больнице в Самаре. Малышу на днях вырезали аппендицит, и ему очень нужна была поддержка любимой мамочки. Возвращалась женщина домой со своим знакомым Сергеем, который тоже был из Отрадного.

Выехал на встречку и спровоцировал серьезную аварию

Галина и Сергей не доехали до дома несколько километров. Примерно в 15:15 на 80 километре 350 метров трассы «Самара-Бугуруслан» в них на полной скорости влетела встречная «Лада Гранта». Удар был настолько сильным, что Галина скончалась от полученных травм до приезда оперативных служб. Водитель Сергей выжил. Как рассказали «КП-Самара» знакомые, он сейчас находится в больнице в искусственной коме.

- Не могу поверить, что Гали больше нет, - еле сдерживая слезы, рассказывает знакомая погибшей, - Она всегда была такой позитивной и живой. О детках своих очень заботилась, ходила на все праздники в школу.

Автомобили восстановлению не подлежат. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как только о смерти Галины узнали жители Отрадного, был организован сбор семье погибшей. Местные рыбаки несут посильную помощь прямо в магазин, где работала приветливая женщина, а также материальную помощь для родных собирает лучшая подруга Гали Наталья.

Всем желающим помочь семье Галины, где осталось трое детей, можно передать деньги в магазин «Ёрш», по адресу: г. Отрадный, ул. Советской 89 корп. 1. Или перевести на карту её подруге 5336 6901 3622 0029 Наталья Сергеевна З. Все средства будут переданы отцу детей.

Молодые студенты разогнались до 165 км/ч

Журналист «КП-Самара» поговорил также и со знакомыми ребят, которые находились автомобиле «Лада Гранта». По предварительной версии полицейских, именно 18-летний Максим выехал на полосу встречного движения и врезался лоб в лоб в «Шкоду», а после произошло столкновение еще и с попутным «Рено». Двое молодых парней погибли на месте, а третий пассажир выжил и был госпитализирован в больницу.

Погибшие 18-летние Данил (слева) и Максим (справа) Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Максим жил в селе Тимашево, а его друг Данил из Садгорода. Они вместе учились в Отрадненском техникуме. О выжившем парне в настоящее время ничего неизвестно. Данил был младше своего друга Максима, ему только на днях исполнилось 18 лет. Как рассказала знакомая парней, Максим был из состоятельной семьи, родители купили сыну автомобиль – ту самую «Гранту», которая и стала причиной скоропостижного ухода из жизни отрадненских студентов.

Сбор помощи для семьи погибших студентов Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Судя по опубликованным фотографиям аварии, скорость у отечественной легковушки на встречной полосе была высокой. Как рассказали свидетели, стрелка на спидометре «Гранты» замерла на отметке 165 км/ч. Однако есть и другая версия произошедшего – на данном участке дороги образовалась глубокая колея после снегопада, неопытный водитель мог просто не справиться с управлением и его «выкинуло» на встречную полосу. Все версии ДТП будут рассматривать сотрудники правоохранительных органов, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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