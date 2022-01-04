КАМАЗ, тигр и Дед Мороз на «копейке»: в Самарской области местные жители создают невероятные фигуры из снега

В Самарской области живут необычайно талантливые люди Фото: СОЦСЕТИ

Новогодние праздники в самом разгаре. Салаты уже доедены, новогодние фильмы пересмотрены, а погода радует отсутствием лютых морозов. В виду сложной эпидемиологической обстановки в Самарской области отменены массовые мероприятия, но местные жители не расстраиваются и находят для себя интересные занятия на новогодних каникулах.

Сейчас в Самаре и по области работают катки, спортсмены выезжают кататься на лыжах или сноубордах, а кто-то проводит время на горках, либо просто гуляет по наряженным к Новому году улицам, наслаждаясь зимними пейзажами. Несколько дней в новом 2022 году в регионе шел небольшой снег, поэтому пришло время и для главной зимней забавы, как у детей, так и у взрослых – лепка снеговиков.

Есть в Самарской области талантливые умельцы, которые своим творчеством радуют местных жителей. Так, в самарских городах и селах все чаще можно встретить необычные фигуры из снега. В социальных сетях появились фотографии снежных шедевров, среди которых главный символ 2022 года – тигр, а также новогодние волшебники Дед Мороз и Снегурочка. Однако талантливые самарцы проявляют еще больше креатива и мастерства и создают из снега даже целые автомобили.

Жители села Усолье Шигонского района в этом году удивили не только земляков, но и стали известными в других российских городах. Они создали из снега целый КАМАЗ, который по точностям деталей потрясающе похож на настоящий. Фотография снежного шедевра из Самарской области быстро облетела социальные сети и набрала тысячи «лайков» и восхищенных комментариев.

В Малом Ишуткино появилась сказочная лесная поляна Фото: СОЦСЕТИ

В Исаклинском районе Самарской области тоже нашлись талантливые жители. Заведующая сельским клубом в Малом Ишуткино Людмила Кузьмина своими руками создала из снега целую поляну новогодних сказочных персонажей. Теперь на площади там поселились Дед Мороз, Снегурочка, а вокруг них «выросли» елочки.

Жители села Новое Якушкино не первый год украшают свой двор Фото: СОЦСЕТИ

В соседнем селе Новое Якушкино тоже нашлись умельцы. Уже не первый год супруги Николай и Валентина Маркины украшают снеговиками свой двор к Новому году. В этом году они вместе со своими внучками слепили сказочных снежных баб, нарисовали плакаты и превратили свой двор в настоящую новогоднюю сказку.

Дед Мороз на "копейке" стал главной достопримечательностью Нового года в Исаклах Фото: СОЦСЕТИ

А на центральной площади в Исаклах появился необычный и забавный Дед Мороз. Он вместе со своей внучкой и символом 2022 года «приехал» в гости к местным жителям на зеленой «копейке». Фигура из снега детально проработана и потрясающе раскрашена в яркие цвета. Несомненно, для жителей Исаклинского района этот арт-объект стал главной фотозоной в начале нового года.

Тольяттинский тигр понравился местным жителям Фото: СОЦСЕТИ

Жители Тольятти тоже показали свой талант. На улице 40 лет Победы в одном из дворов установили новогоднюю елку, а под ней поселился статный снежный тигр. Тольяттинцы благодарны создателям за такой подарок, ведь снежные фигуры выглядят необычно и поднимают настроение.

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