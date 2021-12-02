В Самаре не будут проводить массовые гуляния на Новый год 2022

Коронавирус вновь лишит самарцев массовых мероприятий на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Самары Елена Лапушкина рассказала в эфире телеканала «Россия 24», как самарцы будут встречать Новый 2022 год. В связи с тем, что в регионе нестабильная эпидемиологическая обстановка, принято решение об отмене массовых гуляний в Самаре.

- Проводить массовые мероприятия пока не позволяет ситуация. Мы делаем все возможное, чтобы подарить горожанам праздник. Так, продолжается украшение городских улиц гирляндами, на площадях установлены новогодние елки, - отметила Елена Лапушкина.

Кроме того, в Самаре традиционно будут функционировать ледовые катки. Ранее «КП-Самара» публиковала список мест, где можно покататься на коньках в Самаре.

Напомним, в Самаре до 10 декабря планируют закончить работы по украшению световыми инсталляциями городских улиц. Также 25 декабря на площади Куйбышева зажгутся праздничные огни на елках, а уже 3 декабря на площади Славы включат светодиодный фонтан.