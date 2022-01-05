Что грозит педофилу-рецидивисту, которого задержали за убийство ребенка в Костроме

По камерам видеонаблюдения полицейские отследили, что девочку похитили двое мужчин Фото: принтскрин видео.

Адвокат Сергей Хальченко рассказал о мере наказания, которую предусматривает закон за насилие над малолетними после того, как в Костроме погибла 5-летняя девочка.

Вероника отпросилась у мамы посмотреть елочку на площади и пропала. По камерам видеонаблюдения полицейские отследили, что ее, вероятно, похитили двое мужчин. На поиски девочки бросили силы силовиков и волонтеров, но, когда ее удалось найти, было уже поздно.

Сейчас следствие пытается установить, что именно похитители делали с ребенком. Умерла она предположительно от ножевых ранений, избавиться от тела преступники не успели.

По подозрению в убийстве девочки из Костромы задержаны Денис Г. и Вадим Б. Первый имеет судимость за насилие над несовершеннолетним и изготовление порнографии, он освободился чуть меньше двух лет назад и сейчас находится под административным надзором. Второй судим за мошенничество, за что ему назначено условное наказание – по закону за ним также должны «приглядывать» правоохранительные органы.

Как же так вышло, что двое преступников, которые состоят на учете, смогли незамеченными напиться и напасть на ребенка? Сейчас это выясняют следователи. А жители Костромы тем временем требуют для них самого сурового из всех возможных наказаний.

- За подобное убийство задержанным грозит срок от 8 до 20 лет лишения свободы, - рассказал корреспонденту «КП» адвокат Сергей Хальченко. - В то же время, закон предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы, что весьма вероятно с учетом былых «заслуг» подозреваемых. Даже если суд проявит гуманность, то при рецидиве преступлений ожидать наказания ниже 8 лет колонии не стоит. Второму задержанному, который имеет условный срок лишения свободы, также, вероятно, отменят условное наказание с увеличением итогового срока за убийство.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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