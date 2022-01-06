«Пускай отсидит»: отец подозреваемого в убийстве девочки в Костроме не намерен нанимать адвоката сыну

К общежитию, в котором нашли тело девочки, несут цветы и игрушки Фото: Иван Сарафанов

Отец 24-летнего Вадима Белякова, одного из двоих задержанных по подозрению в убийстве пятилетней девочки в Костроме, извинился за поступок сына. Он заявил, что если его сын виноват, то должен отсидеть. Видео откровений отца выложило издание Life.

«Это Вадюха»

Сергей Беляков, отец одного из задержанных в Костроме убийц пятилетней девочки, заявил, что его сын должен отсидеть за содеянное. Он заявил, что родные не видят смысла нанимать адвоката, так как «это дорого».

- Когда моему старшему сыну прислали видео, где два силуэта бегут и волокут кого-то, он сразу понял, что это Вадюха, - заявил отец задержанного. – Будем надеяться, что он не виноват. Но если что-то было, то пускай отсидит. Он и с родителями мог поступить так же, как с этой девочкой. Мы с матерью, конечно, извиняемся за его поступок, но извинения должны идти от него.

Мать задержанного Людмила Белякова отметила, что вина ее сына пока не доказана, идет следствие. Она предположила, что ее сына мог подставить его «друг».

«Состояли в интимной связи»

Пятилетняя девочка пропала днем 4 января. Мама взяла ее с собой на работу – она убиралась в кинотеатре «Россия». Девочке стало скучно играть в коридорах, и она отпросилась на несколько минут выйти на улицу, посмотреть на елку. И пропала.

Выяснилось, что девочку схватили и похитили две мужчин, позднее тело малышки было найдено в общежитии на ул.Волжской, 16. На теле крохи обнаружили ножевые ранения и признаки насилия.

Предполагаемых похитителей задержали, ими оказались 45-летний Денис Герасимов, ранее судимый за педофилию и изготовление детской порнографии, и 24-летний Вадим Беляков, на счету которого условный срок за мошенничество. Они признались в содеянном. По данным некоторых телеграм-каналов, мужчины состояли между собой в любовной связи, а их интимное видео в 2015 году стало поводом для возбуждения уголовного дела о педофилии против Дениса Герасимова. В последнее время, по данным источников "КП", их часто видели вместе в районе общежития, по некоторым данным они могли снимать там комнату.