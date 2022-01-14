«У него спрашивали про планы – и все»: почему полицейские тоже виноваты в убийстве девочки педофилами в Костроме

Обвиняемые сейчас находятся под стражей Фото: СОЦСЕТИ

В Костроме – новый виток скандала с убийством девочки отсидевшим педофилом. Сами подозреваемые – которые, впрочем, уже практически во всем сознались, сидят под арестом. Но сейчас под суд попали и полицейские, которые должны были следить за Денисом Герасимовым, только в марте 2021 года освободившимся из колонии. Еще 8 лет осужденный за педофилию и распространение порнографии костромич должен был отмечаться в отделе полиции и находиться под строгим надзором. Но, как выяснили сотрудники прокуратуры, полицейские не слишком тщательно исполняли свои обязанности. Проверка показала, что правоохранители в самом деле были небрежны. Да, бывший уголовник приходил, ставил отметки, хотя и тут иногда нарушал сроки. Но в это же время он снял комнату в общежитии с тем же пареньком, с которым имел интимную связь в 2012 году, когда парню было всего 14 лет. Окружающим они представлялись отцом и сыном, но все было далеко не так: на кадрах из комнаты в общаге, где потом нашли тело девочки, главное место занимает разложенный большой диван. Спала парочка вместе.

Из колонии приехал к жертве

Именно за связь с Вадимом Беляковым Герасимов в свое время угодил за решетку. Денис работал санитаром в Костромской психбольнице, а 14-летний Вадим там наблюдался, у него были проблемы с развитием. Герасимов совратил подростком и, будучи женатым человеком, эту порочную связь скрывал. Все всплыло в 2015 году, когда пара слила свое интимное видео в сеть. Санитара в начале 2017 года осудили на 4 года за близость с несовершеннолетним. Педофил отсидел до марта 2021 года. С потерпевшим, который в апреле 2021 года получил условный срок за кражу банковской карты, они поддерживали отношения на расстоянии, общались. После освобождения они стали жить вместе. А за Герасимовым следила полиция.

- Герасимов правила соблюдал. Он отмечался, сообщал о смене места жительства. По имеющимся сведениям, участковый и сотрудники уголовного розыска навещали его с проверками. Говорят, что они заходили к нему даже в то самое общежитие, - рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Не думали, что они опасны

Не было у полицейских и повода для проверок по жалобам. Соседи нормально относились к мужчинам, думали, что они родственники. Хорошо себя вели, убирались на кухне. Странность одна: часто гуляли вместе, могли долго стоять у ограды детского сада. Во время похищения девочки - средь бела дня, в светлое время суток - тоже никто не забил тревогу. Сейчас ходит много версий, одна из которых гласит, что педофилы искали мальчика, Беляков хотел подарить ребенка сожителю на 45-й день рождения, но им попалась только девочка. Сами фигуранты толком свои действия объяснить не могут, говорят, что похитили ребенка, привели его в общежитие, где надругались и убили, чтобы она никому ничего не сказала. Парочке вменили обвинения в убийстве. Но следователи считают, что полицейские проводили надзор формально. На сотрудников МВД возбудили уголовное дело, расследование которого сейчас находится в активной стадии.

По словам адвоката Сергея Хальченко, для определения вины сотрудников обязательно будут учтены ограничения, которым подвергался Герасимов и то, как они исполнялись, как полиция с ним работала и могла ли она повлиять на возможность предотвращения этого зверского преступления.

- Пока все в стадии разбирательств. Если будет установлен факт халатности, то законом предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать должность на срок до 3 лет. Лишь тщательное и объективное разбирательство позволит определить - могло ли ненадлежащее исполнение административного надзора за осужденным изменить конкретную ситуацию и спасти девочку, - отметил Хальченко.

«У него спрашивают как дела, вот и все»

Журналистам «Комсомолки» на анонимных условиях удалось пообщаться с ветераном МВД, который несколько лет проработал в должности участкового. Он объяснил, что ситуация не очень простая.

- Конечно, за такими людьми следят. К ним заходят, интересуются - как он себя чувствует? Чем занимается? Нашел ли работу? Особенно спрашиваем соседей - как этот мужчина себя ведет? Не замечали ли за ним чего подозрительного? - говорит наш собеседник. - Поймите, мы не можем жить с ними в одной квартире, заглядывать к ним в трусы и держать свечку над их отношениями. Здесь, видимо, никто не жаловался, да и сам он себя никак не проявлял. Но в любом случае следствие разберется.

Кострома после жуткого ЧП стоит на ушах. Жители города даже решили объединиться, чтобы подобного не повторялось. Неравнодушные активисты создали общественную организацию "Нет - детскому насилию".

- Мы собираемся информировать жителей Костромы о том, что в их районах находятся лица, ранее судимые за сексуальные преступления и педофилию. Такая база данных будет вестись совместно с ФСИН и МВД, сведения о насильниках станем публиковать в соцсетях, - поделились авторы идеи.

Также заработает Telegram-канал, где будут принимать всю информацию о подозрительных людях. Он будет взаимодействовать с родительскими чатами, соцслужбами и органами опеки. Вся сомнительная информация будет оперативна передаваться в полицию.

Герасимов и Беляков находятся под стражей. Расследование сейчас продолжается. Фигурантам грозит серьезное наказание вплоть до пожизненного срока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Костроме за убийство и изнасилование пятилетней девочки задержали отсидевшего педофила и его подельника-вора

Девочка была на работе у мамы и отпросилась посмотреть на елку, на площади её и украли преступники (подробности)

И порнография, и воровство: что известно о жестоких убийцах пятилетней девочки в Костроме

В прокуратуре рассказали подробности о преступниках, похитивших девочку 4 января с площади в Костроме и надругавшихся над ней (подробности)

Депутат Александр Хинштейн предлагает надевать на педофилов электронные браслеты

После гибели ребенка в Костроме от рук педофила-рецидивиста этот вопрос встал особенно остро (подробности)

"Думала они отец и сын. А теперь я в шоке": что рассказала об убийцах пятилетней девочки продавщица из Костромы

Жестокие убийцы пятилетней девочки в Костроме могли снять комнату в общежитии для интимных встреч (подробности)