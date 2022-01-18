Набросились со спины и повалили на землю: в Тольятти копщика могил избили на кладбище арматурами

На 48-летнего тольяттинца напали трое мужчин в масках Фото: Скриншот с видео

На кладбищах Тольятти продолжают происходить странные дела. То там обнаружили расчлененные человеческие останки, разложенные по пакетам, то кто-то разбил машину копщика могил, а теперь неизвестные напали на человека. Все случилось в понедельник, 17 января 2022 года, на кладбище, расположенном на Обводном шоссе. Об этом на своей странице в соцсети сообщил правозащитник Азат Туймасов.

В тот день пострадавший — 48-летний местный житель — поехал копать могилу. Пока он шел к месту работы, на него набросились несколько мужчин спортивного телосложения. Они были одеты в белые маскхалаты, лица скрывали черные маски, а в руках находились железные прутья. Тольяттинца повалили на землю и начали избивать арматурами. По словам коллеги пострадавшего, директора ООО «Дом Ангела» Артема Куликовского, в адрес мужчины звучали различные угрозы. Кому-то не понравилось, что копщик могил работает именно на этом кладбище.

— Все случилось в период с 9:20 до 9:30 на центральной аллее кладбища. На мужчину напали трое неизвестных. Ему сломали ногу. Также у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы головы и поясницы, — сообщил «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Информацию подтвердили в ГУ МВД по Самарской области. В ведомстве сообщили, что по обращению мужчины 1973 года рождения в полицию проводится проверка.

Как выяснилось, это уже не первое нападение на тольяттинца. Артем Куликовский рассказал, что неделю назад его коллегу избили лопатами.

По словам Азата Туймасова, это не единственное происшествие в тот день. На Тоазовском кладбище кто-то разложил на дороге «ежей». В итоге у машины копщиков могил оказались проколоты колеса. Правозащитник считает, что все эти случаи — дело рук определенной преступной группировки. Заявления в полицию по всем данным фактам поданы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эхо бандитских 90-х? На месте семейного захоронения в Тольятти нашли расчлененный труп

Тольяттинские могильщики случайно наткнулись на тело, упакованное в пакеты (подробности)

Младенцы и ампутированные конечности: что нашли на месте семейного захоронения в Тольятти

В Тольятти следователи выясняют, какая больница утилизировала на кладбище мертвых младенцев и ампутированные конечности (подробности)