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Спорт18 января 2022 16:33

«Многие решения мне непонятны»: Александр Милеев ушел из совета директоров «Крыльев Советов»

Депутат Александр Милеев вышел из состава совета директоров «Крыльев Советов»
Вячеслав СОРОКИН
Вячеслав СОРОКИН
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Александр Милеев останется болельщиком «Крыльев Советов»

Александр Милеев останется болельщиком «Крыльев Советов»

Совет директоров самарских «Крыльев Советов» покинул Александр Милеев. О своем решении он сообщил в Instagram.

- Я принял решение выйти из состава Совета директоров футбольного клуба «Крылья Советов», - написал Милеев.

Милеев также является заместителем председателя самарской губернской думы, входит в комитет по культуре, спорту, молодежной политики и туризму.

Как сообщает сам Милеев, в последнее время ему непонятны некоторые решения, принимаемые советом. Например, он рассказал о ситуации с академией Коноплева, которую планировали передать инвестору – промышленно-металлургическому холдингу «Акрон» из Тольятти. Компания владеет футбольным клубом, который уже второй год проводит в ФНЛ.

Несмотря на принятое решение, в областном бюджете заложили 120 млн рублей на поддержку академии. Милеев пишет, что задавал вопросы, зачем нужно финансировании при наличии инвестора, и будут ли выпускники академии играть в «Крыльях».

- Я задавал эти вопросы на заседании совета и заседании профильного комитета, в том числе и министру спорта, ответа так и не получил, - пишет Милеев.

Ранее о разных взглядах на развитии команды высказывался Евгений Калакуцкий, который был генеральным директором клуба. С ним команда выиграла ФНЛ и дошла до финала Кубка страны в прошлом сезоне. По итогам сезона Калакуцкий работу с командой не продолжил, после отставки он высказывался, что, по его ощущениям, команда меняла вектор развития, но в итоге вернулась к тому пути, по которому шла ранее. На посту гендиректора его сменил Вадим Андреев, который до этого был управляющим «Казань Арены».

В зимний перерыв «Крылья» лишились своего самого узнаваемого игрока нынешнего состава, рекордсмена ФНЛ по забитым голам Ивана Сергеева. Нападающий являлся заметным игроком и в текущем сезоне в РПЛ, и пока сложно прогнозировать, как его уход скажется на результатах. Пока команда занимает восьмое место в турнирной таблице российской премьер-лиги (РПЛ). Карьеру Сергеев продолжит в «Зените».

На свое место Милеев предлагает председателя Федерации футбола Самарской области Максима Симонова. При этом Милеев пишет, что останется болельщиком «Крыльев».

- Несмотря на то, что я ухожу из Совета директоров, болельщиком быть не перестану, зелено-бело-синие навсегда в моем сердце! До встречи на трибуне! – написал Милеев.

Сейчас председателем совета директоров самарской команды является министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов. В совет входят руководитель департамента цифровизации Самарской области Иван Ефанов, заместитель руководителя департамента внутренней политики Самарской области Александр Черненко, адвокат Андрей Пашков, первый вице-президент банка «Солидарность» Максим Сойфер и ветеран команды, рекордсмен по количеству проведенных за «Крылья» матчей Валерьян Панфилов.

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Спорт: ФУТБОЛ