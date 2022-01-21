Улицу Авроры в Самаре продлят до Ново-Садовой: где она будет и как изменится

Улицу Авроры продлят до Ново-Садовой. Фото - Google.Карты

Улица Авроры в Самаре станет больше. Госэкспертиза одобрила проект по этому поводу, сообщают в региональном минтрансе. Рассказываем, как улицу улицы Авроры продлят до Ново-Садовой, и что после этого изменится.

Улица Аврора продолжается от Южного моста до Московского шоссе. Сейчас она особенно интенсивно используются, поскольку по ней ездят жители нового микрорайона Южный город. Кроме того, эта дорога ведет в такие популярные торговые центры, как «Аврора» и «Амбар».

От торгового центра «Аврора» ездят пригородные автобусы. На другом конце улицы, на пересечении с Московским шоссе, находится автовокзал «Центральный». Таким образом, на Авроре достаточно серьезный трафик, особенно в утренние и вечерние часы, а также в выходные дни.

Наиболее крупные заторы скапливаются на пересечении с Московским шоссе, где сложная транспортная развязка, на которую еще и выезжают междугородние автобусы с автовокзала. Сейчас есть планы по дальнейшему развитию Авроры, а также развязки на Московском шоссе.

В настоящее время на пересечении Авроры и Московского шоссе кольцевая развязка. В 2015 году кольцо переделали, и движение на Московском шоссе пошло напрямую. Для съездов и поворотов нужно ехать по старой схеме.

Сейчас перекресток снова хотят изменить с делать там тоннели по типу тех, что уже есть на Московском шоссе на пересечении с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе.

Ожидается, что это позволит разгрузить развязку, однако, в районе названных тоннелей пробки образуется регулярно, а действующие схемы с дублерами и съездами не раз критиковались горожанами. В дальнейшем звучали планы их переделать, но пока все осталось, как есть.

Что касается Авроры, то ее продлят до Ново-Садовой, проезжая часть пройдет около Ботанического сада. Эта дорога свяжет Московское шоссе с Ново-Садовой, чего сейчас остро не хватает двух центральным магистралям города. По сути, от улицы Советской Армии до проспекта Масленникова две магистрали никак не сообщаются. Можно проехать лишь по улицам Революционной и Потапова, но с большим транспортным потоком они явно не справляются.

Точные сроки начала строительных работ не называются, ранее сообщалось, что Аврору начнут делать после завершения других крупных инфраструктурных объектов. В частности, сейчас активно идет строительство новой развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой.

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