«Информация о выстрелах — ложь»: что сейчас происходит в Забайкальском селе, где девочку загрызли собаки

Здесь нашли девочку, которую загрызли собаки

В селе Домна в Забайкалье, где 22 января 2022 года после нападения собак погибла девочка, возвращавшаяся из музыкальной школы, кипят страсти. Сельчане готовы объявить войну животным. На встречу с губернатором края, которая состоялась уже вечером, жители пришли уже на взводе. Взволнованные крики, негативные высказывания: сельчане рассказали, что уже не первый раз жаловались и на собак, и на иркутскую компанию, занимавшуюся их отловом и стерилизацией. Люди отмечали, что стаи собак становятся все больше, а после отлова они не делаются менее агрессивными. Копии жалоб есть у местных активистов: получается, если бы на них вовремя обратили внимание, трагедии можно было бы избежать.

После большого народного схода, где все выплеснули свой гнев, в социальных сетях начало появляться большое количество высказываний в духе: нужно пойти самим стрелять. Также появились сообщения, что в Домне повсюду слышны выстрелы - мол, мужики сами взялись за дело. Мы связались с автором одного из постов. Он рассказал, что действительно у него и друзей было такое желание - благо, и ружья есть. Якобы он сам в итоге действительно слышал один выстрел вдалеке. Но сам на улицы в итоге не пошел.

-Вы поймите, мы здесь сейчас все очень злые, - рассказал Сергей. Все знали девочку, ее родителей, для всех это трагедия. И все представляют, что на ее месте могли быть наши дети.

Власти на сообщения тоже отреагировали. Здесь отметили, что не представляют, как такое возможно: сейчас в селе работает усиленный состав экипажей полиции, находится на месте и врио начальника УМВД по Забайкальскому краю Александр Никитин.

- Распространяются сообщения о том, что жители Домны после гибели ребёнка отстреливают собак, в селе звучат выстрелы. Это ложь. Никаких сообщений в адрес правоохранительных органов, реальных подтверждений о якобы выстрелах в Домне нет, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что самостоятельный отстрел собак - противозаконное мероприятие. Лишь в четырех регионах страны дикие собаки отнесены к охотничьим ресурсам. На большинстве территорий - это не так. Безнадзорные собаки и вовсе нигде таковыми не являются Соответственно, за незаконный отстрел живых существ можно получить штраф в размере до 80 000 рублей или до 6 месяцев ареста.

На самом деле ситуация с бродячими животными во многих регионах страны просто вопиющая. Буквально неделю назад шестилетнего ребенка собака загрызла в Тверской области, А в феврале 2021 года дело о нападении собак на людей дошло до суда в Красноярском крае. В прошлом году от укусов бездомных животных погибла женщина и в Самаре - около Южного города. Адвокат ее дочери поделилась своим мнением, отметив, что сейчас проблема практически не решаема: собак ловят, стерилизуют и отправляют обратно в место обитания. Но у них никуда не деваются клыки и когти. В итоге получается выбор: либо собаки, либо люди. Кто-то из них точно умирает.

В селе давно жаловались на собак

В прошлом году на обсуждение в Госдуму вносили проект, который бы позволил безболезненно умерщвлять животных специальным газом. Зоозащитники назвали это узаконенным убийством. Депутат Владимир Бурматов в свою очередь отметил, что корень зла - в халатности чиновников, которые не исполняют своих полномочий. Побеждают в торгах компании, которые в реальности не занимаются отловом.

- В Бурятии возбуждено уголовное дело по мошенничеству в отношении местных чиновников, которые растратили 30 миллионов рублей, которые должны были пойти на строительство приютов. Всего имеется порядка 20 уголовных дел за нарушение чиновниками закона об ответственном обращении с животными, - рассказал он.

Сейчас активисты предлагают и другие пути решения. Это строительство больших реабилитационных центров для животных, чтобы они после отлова и стерилизации не попадали снова в стаи. Такой проект собираются реализовывать в Самарской области.

- Это недешевый проект, по предварительным данным на строительство центра может понадобиться около полумиллиарда рублей, - говорит зоозащитница Инна Тарасенко. – Но момент, когда проблему бездомных животных можно было решить как-то иначе, давно упущен. Сейчас Самара стоит на пороге экологической катастрофы, и помочь может только решительная и четкая политика, руководство из единого центра. И не стоит забывать, что за появление бездомных собак на улицах во многом несут ответственность люди – те, кто бросает животных на дачах, при переездах, после смерти родственников, те, кто не стерилизует собак и выбрасывает на улицу щенков.

Увы, но сейчас оставлять проблему без внимания больше нельзя. Иначе властям так и придется каждый день выбирать, кто же продолжит гибнуть - люди или животные. А нужно найти решение, при котором жить смогут все.