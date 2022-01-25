Напал первый, упал сам? Мужчины, подозреваемые в избиении пятиклассника в Самаре, рассказали свою версию событий

В непростом деле разбираются правоохранители. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Резонансная история избиения пятиклассника двумя взрослыми мужчинами около школы в Самаре 12 января 2022 года получила продолжение. Подозреваемые в этом преступлении рассказали журналисту «КП-Самара» свою версию событий. Они уверяют, что просто хотели защитить сына и брата от агрессии одноклассника, а тот в ответ сам накинулся на взрослых с кулаками.

«Мальчика нельзя бить в живот»

История с избиением пятиклассника около школы в Самаре 12 января 2022 года потрясла Самару. По версии матери пострадавшего мальчика, Артема (имя изменено - Прим.Ред.) ее сын заступился в школе за друга перед местным хулиганом Сергеем (имя изменено – Прим.Ред.). В ответ тот «забил стрелку» и привел на нее отца и 20-летнего старшего брата, которые накинулись на 11-летнего мальчика и принялись бить его ногами на глазах одноклассников, а остановила избиение только проходившая мимо 16-летняя девушка. Сейчас в деле разбираются правоохранители, обоих мужчин подозревают в хулиганстве и угрозе убийства. Однако те уверяют, что никого не били. Адвокат Александр Лукинов рассказал журналисту «КП-Самара» их версию событий.

- Сергей учился с Артемом с первого класса, между ними сразу возникли неприязненные отношения, - рассказал Александр Лукинов. – Мои подзащитные рассказали, что Артем постоянно оскорблял Сергея и применял по отношению к нему физическое воздействие, об этом свидетельствует переписка между матерью Сергея и классным руководителем. У мальчика заболевание внутренних органов, при котором любой удар в область живота может привести к печальным последствиям. Отец Сергея говорил об этом матери Артема, просил повлиять на сына, но она проигнорировала эти просьбы.

«Пять ударов кулаками в лицо»

По словам адвоката мужчин, 10 января между Сергеем и еще одним его одноклассником действительно произошла перепалка. Хотя мальчики на следующий день помирились, Сергей все равно боялся, что его побьют по дороге домой. В тот день его отправилась встречать из школы мама. Однако 12 января она была занята, поэтому Сергея из школы забирали отец и старший брат, которые как раз возвращались из деревни.

- Они увидели, как в их сторону бежит Сергей, а за ним – Артем с криками «стой, я тебя сейчас буду бить» и нецензурной бранью, - говорит Александр Лукинов. – За ними бежали еще другие ребята из их класса. Отец Сергея обратился к ним и попросил все конфликтные ситуации пытаться разрешать мирным путем, сказал, что нельзя бить друг друга. Ребята сказали, что они согласны. В это время старший брат Сергея вместе с Артемом отошли на расстояние 3-4 метра, брат наклонился к Артему и начал с ним говорить. В это время Артем нанес в лицо 20-летнему парню не менее пяти ударов кулаками в область лица. Тот устоял на ногах и стал отбиваться от него прикрывая свое лицо руками и пытаясь перехватить руки Артема. Никаких ударов он не наносил, однако при этом мог случайно задеть мочку уха мальчика. Отец подошел к ним и разнял, стал говорить о недопустимости драк, сказал, чтобы мальчик не смел бить его сына. В ответ услышал от Артема, что он пришел мстить за друга. Мои подзащитные не стали продолжать конфликт и уехали.

«Не ожидал ударов и растерялся»

Старший брат Сергея также уверяет, что пятиклассник Артем напал на него первым, а во время попыток нанесения ударов сам же упал.

- Молодой человекпытался сказать пятикласснику, что конфликты надо решать мирно, но в этот момент тот стал наносить молодому человеку удары кулаками в лицо, - объясняет адвокат. - Бил очень быстро, без интервала. Тот не ожидал этого и растерялся, в первый момент даже был дезориентирован. Когда понял, что происходит, то стал отмахиваться, пытаться блокировать удары. В какой-то момент Артем поскользнулся и упал, в этот момент он мог удариться ухом. Но мой подзащитный его точно не бил. По пути домой отец обратил внимание, что у старшего сына синяки на лице, а из носа сочится кровь. Потом ему стало хуже, он обратился в травмпункт и был госпитализирован в больницу Пирогова с диагнозом «черепно-мозговая травма» и сотрясением мозга.

Артем в результате конфликта также обратился к медикам и был госпитализирован в отделение нейрохирургии одной из больниц. Взаимные заявления в полицию также написали обе стороны конфликта. Сейчас в непростом деле разбираются правоохранители.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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