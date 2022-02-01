В Самарской области мужчина спас из-под поезда 14-летнюю девочку

Следователи ищут мужчину, который предотвратил трагедию на железной дороге / Фото: Центральное МСУ на транспорте СК России

Днем в понедельник, 31 января 2022 года, на железной дороге в Сызрани едва не произошла трагедия. 14-летняя девочка могла погибнуть под колесами поезда, но ее чудом удалось спасти. Какой-то мужчина буквально в последний момент успел оттолкнуть школьницу от состава.

- Все случилось в 12:50 на 10 км перегона Сызрань — Кашпир. Пострадавшая шла вдоль железнодорожных путей в наушниках и капюшоне. Из-за этого она не услышала приближение грузового поезда. Летальный исход предотвратил мужчина в камуфляжной форме. Он успел оттолкнуть ребенка в сторону, — сообщили в пресс-службе Межрегионального МСУ на транспорте СК России.

Машинист тоже заметил девочку. Он подал громкий сигнал и начал экстренно тормозить. Однако школьницу все-таки задело по касательной выступающими частями локомотива. Ее с различными травмами увезли в больницу. Сейчас она находится под наблюдением медиков.

Следователи начали проверку. Они выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Также правоохранители устанавливают личность мужчины, который спас ребенка от гибели. Всех, кто что-либо знает о нем, просят сообщать об этом по телефону 8 (846) 332-32-15.

Жителей Самарской области призывают соблюдать правила безопасности. Пути необходимо переходить только в разрешенном для этого месте. Не стоит надевать капюшон и наушники рядом с железной дорогой. Уже бывали случаи травмирования и даже гибели людей, которые вовремя не заметили или не услышали приближающийся поезд.

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