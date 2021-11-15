Из комы так не вышел: в Самарской области умер молодой боец, который попал под поезд

18-летний парень попал под поезд 27 октября 2021 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

20 дней врачи Сызранской городской больницы боролись за жизнь 18-летнего Кирилла Дмитриева, которого 27 октября 2021 года сбил поезд. Перспективный молодой спортсмен пренебрег правилами безопасности на железнодорожных путях и вышел на рельсы в наушниках. В позднее время суток машинист не увидел парня и сбил его. Кирилл получил тяжелые травмы и до сегодняшнего дня находился в реанимации в состоянии комы.

Утром, 15 ноября 2021 года, в квартире родной тети парня Оксаны Бутиной раздался звонок. Врач с прискорбием сообщил, что Кирилл скончался, не приходя в сознание. В этот момент жизнь родственников парня разделилась на до и после.

- Телефон зазвонил примерно в 9 утра. На том конце провода голос врача сказал: «Примите соболезнования, Кирилл скончался. Что произошло дальше, я не помню – все было как в тумане, - с дрожью в голосе рассказывает журналисту «КП-Самара» крестная погибшего Оксана Бутина.

Оксана была удивлена, что из больницы позвонили именно ей, а не родной матери Кирилла Юлии. Нужно было брать себя в руки и самой рассказывать родной сестре трагические новости про ее сына. Сделать это было морально сложно, но необходимо.

- Некоторое время я не могла прийти в себя. Спасибо моему мужу, что был рядом все это время и помог привести меня в чувства. Когда я набралась сил позвонить Юле, то она только и повторяла «Я не верю! Я не верю!». Да, в это было сложно поверить всем, - говорит Оксана.

Оксана поехала в больницу, чтобы начать оформлять документы. Несколько часов они провели в больнице до тех пор, пока тело 18-летнего парня не забрали в морг на вскрытие.

Что именно стало причиной смерти парня пока что не ясно. После аварии у него была черепно-мозговая травма, травма легких, а на прошлой неделе ему сделали сложную операцию на раздробленную тазобедренную кость. За время пока Кирилл находился в больнице, он был введен в кому. Как рассказала Оксана журналисту «КП-Самара», Кирилл приходил в сознание только один раз – на несколько секунд он приоткрыл глаза и снова потерял сознание.

- Мы верили, что он справится и совсем скоро придет в себя. Но травмы оказались сильнее, чем мы могли предположить, - не сдерживает слез тетя молодого спортсмена.

18-летний Кирилл Дмитриев был перспективным спортсменом, он занимался гимнастикой и тхэквондо. Молодой сызранец хотел связать свою жизнь со спортом и даже поступил на преподавателя физкультуры в техникум, а в свободное время он посещал тренажерный зал. В спортивной школе, где он занимался профессиональным спортом, на парня возлагали большие надежды и планировали, что Кирилл станет сам тренировать маленьких чемпионов. К сожалению, этому не суждено было сбыться из-за трагической случайности.

Прощание с Кириллом Дмитриевым состоится в среду, 17 ноября 2021 года, в 12:00 по адресу: г. Сызрань, улица Железнодорожные дома, д. 20, кв. 3.

Редакция «КП-Самара» выражает глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Дмитриева.

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