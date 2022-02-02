Рельсы убрали, копают асфальт: показываем, что творится на месте стройки станции метро "Театральная" в Самаре

Рельсы убрали, пора копать асфальт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре приступили к подготовке площадки на пересечении улиц Галактионовкая и Красноармейская для строительства станции метро "Театральная".

Часть дороги загородили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале года с 10 января улицу уже закрыли для движения трамваев, рельсы уже демонтировали. Строить сам перегон от Алабинской будут закрытым способом, но вот на месте станции выкопают котлован. Стройка начнется уже в ближайшее время - сейчас выбран подрядчик, который должен скорректировать проект. Дальше пройдет обследование домов, которые находятся рядом, в том числе тех, что являются объектами культурного наследия.

Работа даже в непогоду идет полным ходом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Открыть станцию и пустить поезда по новому тоннелю должны уже в 2024 году. Инфраструктурный кредит региону одобрили под гарантии жилищного строительства на Безымянке. Предполагается, что новая станция увеличит пассажиропоток на 30%.

Сейчас на месте будущей станции довольно безлюдно. Из-за того, что с Галактионовской убрали трамваи, здесь практически нет пешеходов. Работы продолжаются даже в снегопад. Судя по всему, сейчас здесь уже убирают асфальт - на перекрестке будет котлован, который тщательно огородят, чтобы никто из горожан не попал в неприятную историю.

Посмотрели, что происходит за забором Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники не очень охотно разговаривают с журналистами и предупреждают о том, что находиться здесь опасно. Хотя сейчас стройка еще и не идет.

Людей здесь стало меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая станция станет конечной для первой ветки метро. Затем - если на это будут деньги - станут развивать вторую ветку, которая может дойти до вокзала.

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