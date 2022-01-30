Станция метро «Театральная» позволит увеличить транспортный поток в Самаре на 30%

В Самаре строят новую станцию метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новая станция метро «Театральная» в Самаре увеличит пассажиропоток на 30%, сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Станция будет располагаться около театра оперы и балета. Предполагается, что после появления станции жители Безымянки смогут гораздо быстрее добираться до исторической части города.

Губернатор отметил, что для получения инфраструктурного бюджетного кредита на 10,4 млрд рублей пришлось пообещать, что на Безымянке будет активно развиваться жилищное строительство и метро станет более востребованным.

В районе будущей станции начались земляные работы. Из-за строительства перекрыли участок улицы Галактионовской, а общественный транспорт, который там проходит, пустили в объезд. Жители в итоге остались недовольны, посчитав, что не было должным образом налажено информирование об изменениях в маршрутах.

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