Взят под стражу в зале суда: в Самаре вынесли суровый приговор первому в истории судье-взяточнику

Ивану Ежову (справа) и его адвокату не удалось доказать невиновность Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре завершилось расследование уголовного дела по факту получения взятки судьей Автозаводского района Тольятти. Ивану Ежову назначили суровое наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима, а также приговорили к штрафу в 1 миллион рублей.

Напомним, уголовное дело судьи Ежова стало первым в Самарской области. До этого не бывало, чтобы служителя Фемиды заподозрили в коррупции. По оперативным данным сотрудников УФСБ по Самарской области, судья взял взятку, чтобы вынести решение по одному из уголовных дел, которые рассматривал.

Следователи считают, что Ежов попросил один миллион рублей за вынесение «мягкого» приговора по уголовному делу Назима Сеидова, которое было у него в производстве. Изначально Сеидова обвиняли в вымогательстве, и ему «светило» от 7 до 15 лет колонии. В итоге Иван Ежов признал его виновным всего лишь в самоуправстве, за что от уголовной ответственности Сеидова освободил и назначил ему судебный штраф 20 тысяч рублей.

Силовики считают, что все это произошло не просто так: у Сеидова и Ежова был общий знакомый – некто Алиев, вот ему-то судья якобы и заявил: за услугу хочу благодарность – миллион рублей. Алиев передал эти слова Сеидову, тот на все согласился, но сделка в итоге сорвалась. Как сообщил гособвинитель на одном из первых заседаний, Алиев и Седов осознали незаконный характер действий судьи и написали заявление в УФСБ по Самарской области. В итоге, когда Алиев пришел в дом к Ежову, чтобы передать деньги, он был также оснащен спецаппаратурой, которая фиксировала все происходящее. Кроме того, часть взятки в размере 550 тысяч рублей была «помечена». Сам Иван Ежов не признавал свою вину и на одном из заседаний заявил, что дело было сфальсифицировано сотрудниками правоохранительных органов с участием свидетеля Алиева.

Дело Ежова не хотели рассматривать в Тольятти, так как за 28 лет работы судьей, он был знаком многим местным судьям. Врио руководителя Ставропольского районного суда Ольга Блохова направила в 6-й кассационный суд ходатайство о передаче дела в другой регион для обеспечения объективного и беспристрастного суда. Сам Иван Ежов также возражал против передачи дела в другой регион, так как боялся за свое здоровье и финансовое благополучие во время поездки за пределы Самарской области. В итоге рассмотрение ходатайства районного суда было прекращено по процессуальным основаниям. Дело рассматривалось в областной столице.

Во вторник, 15 февраля 2022 года, Красноглинский районный суд вынес приговор бывшему судье Ивану Ежову. Суд признал его виновным по п. «в» ч. 5 ст.290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и назначил суровое наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии строгого режима, выплате штрафа в размере 1 миллиона рублей в пользу государства, а также лишил его права занимать должности на 5 лет. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области, осужденный был взят под стражу в зале суда.

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