«Мы его любим любым!»: в Камышле поддержали биатлониста Латыпова после эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Эдуард Латыпов взял третьею медаль на Олимпиаде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сборная России по биатлону взяла бронзу по итогам эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. В составе российской команды выступал Эдуард Латыпов, который официально представляет Башкортостан, но долгое время жил и тренировался в селе Камышла в Самарской области.

Латыпов выходил на дистанцию последним из россиян. Имея в запасе почти минуту над ближайшими преследователями, Эдуард после заключительной стойки ушел на два штрафных круга и пришел к финишу лишь третьим.

После финиша биатлонист упал, закрыв лицо руками. Но к нему сразу же подошли партнеры по команде, чтобы поддержать Эдуарда.

Это оказался тот случай, когда бронза стала поражением. Тем не менее, это уже третья олимпийская медаль у Эдуарда, а впереди еще масс-старт.

В Самарской области, в Камышле, где спортсмен рос буквально на глазах у всего села, его активно поддерживают в любые моменты, переживая неудачи, но вспоминая и успехи. Еще перед стартом Олимпиады в селе сделали надпись на горе в поддержку своего олимпийца, а также устроили флэшмоб, во время которого жители села читали отрывок из стихотворения Роберта Рождественского «Репортаж о лыжной гонке». Вот и сейчас жители села говорят: «Мы его любим любым!»

- Не бывает сплошной белой полосы. Всегда будут проблемы, препятствия. Порой, они сбивают с ног. Но мы всегда должны помнить истину: «Сколько раз упал – столько раз поднимись». Умение находить в себе силы на новые шаги, это способность поистине великого и сильного духом человека. Будь сильным! Мы с тобой! Все будет хорошо! – сказала его самая преданная болельщица Гузялия Мингазова.

Впереди у Латыпова еще одна гонка – масс-старт, где есть все шансы взять еще одну медаль Олимпиады в Пекине.

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