«Люди погибают – ответственных нет»: что сейчас происходит с делом женщины, которая погибла после нападения собак в Самаре

Бездомные собаки стали угрозой для российских городов Фото: Мария ЛЕНЦ

В мае 2021 года это ЧП потрясло не только всю Самару, но и всю Россию. В поле около Южного города нашли истерзанную собаками женщину, которая незадолго до этого отправилась на прогулку. В больницу несчастная самарчанка попала с множественными ранами, врачи не смогли спасти ее жизнь: женщина скончалась от полученных травм, не приходя в сознание.

Историю обсуждали во всеуслышание, били тревогу, предлагали ввести уголовную ответственность для чиновников, которые допускают подобный разгул бездомных животных. Местная администрация объявила о том, что устроит внеплановый отлов собак в этом районе.

Дочери погибшей женщины наняли адвоката. Но вот, спустя почти год, виновных так и не нашли, а перед потерявшими мать женщинами никто даже не посчитал нужным извиниться. Адвокат Елена Ларина, представляющая интересы пострадавших, рассказала «КП-Самара» на какой стадии сейчас находится следствие, и чего пытаются добиться дочери погибшей в том страшном ЧП женщины.

«Нет договора – нет виновных»

Изначально, сразу после тех страшных событий, было возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении приюта, который должен был содержать бездомных животных. Но когда выяснилось, что на отлов этих собак договора между приютом и администрацией Волжского района не было – дело закрыли. В июне 2021 года уголовное дело возбудили уже по статье «Халатность» в отношении сотрудников администрации. Семья погибшей хотела добиться справедливости, чтобы виновные в смерти их близкого понесли заслуженное наказание. По словам Елены, дело оказалось очень непростым и встретило сопротивление, в том числе среди зоозащитников.

- Мы встретили на своем пути немало препятствий – и по расследованию уголовного дела, и со стороны зоозащитников, которые, видимо, не совсем правильно поняли нашу позицию по данному делу. Мы написали огромное количество обращений, - рассказала Елена Ларина.

Здесь случилось страшное происшествие. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Обращения были направлены губернатору Самарской области, уполномоченному по правам человека Самарской области, президенту Российской Федерации, в прокуратуру района, в областную прокуратуру, депутату Хинштейну, председателю следственного комитета Бастрыкину и многим другим органам. Однако, помимо привлечения внимания к произошедшей трагедии, адвокат и семья погибшей женщины хотели привлечь внимание и к проблеме отлова безнадзорных животных

- Мы просили выйти этих уполномоченных лиц с инициативой об изменении закона об ответственном обращении с животными – при этом мы не просили убивать животных, как многие думают. Именно с такими аргументами было очень много нападок на меня во всех социальных сетях, в мессенджерах – писали, что я убийца и призываю к тому, чтобы их убивать, - поделилась Елена.

«За проблему никто не берет ответственности»

Как тогда, так и сейчас Елена настаивает на безвозвратном отлове – содержание собак в приютах, где их кормят, ухаживают за ними и не выпускают на улицу. По мнению адвоката, собак нельзя просто отлавливать и выпускать обратно на улицу, потому что там они становятся дикими животными. Её слова подтверждает и директор зооприюта «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

- Программа отлова, стерилизации и возвращения в привычную среду обитания не работает. Стерилизованных животных выпускают там, где позволяют правила, а это определенные ограниченные территории, выпускают сразу в большом количестве, естественно, они сбиваются в стаи. А стая, как и толпа людей, например, может быть агрессивна. Нужен другой подход, - поделилась с «КП-Самара» Инна.

В качестве альтернативы «ФлагманВет» уже представил Губернатору строительства большого реабилитационного центра на 2,5 тысячи собак, который должен стать главным оплотом для решения проблемы бездомных животных в Самаре и пригородах. По предварительной информации, его планируют возвести рядом с поселком Козелки в Красноглинском районе.

Уголовное дело, которые было возбуждено летом прошлого года относительно гибели женщины в Южном городе, сейчас находится в процессе расследования. Однако к какому результату оно приведет, адвокат Ларина ответить затрудняется. В свою очередь, Елена делает все, что от нее требуется – в первую очередь подала ходатайство, чтобы ее доверительниц, дочерей погибшей в той страшной трагедии, признали потерпевшими. Эта инициатива была удовлетворена.

- В дальнейшем в ходатайствах мы просили провести конкретные следственные действия – в том числе и в отношении сотрудников администрации Волжского района. То есть, чтобы провели допросы определенных лиц, установили, в чьем ведении находилась эта функция по обращению с безнадзорными животными. Мы попросили допросить дополнительных свидетелей произошедшего, предъявить этим свидетелям собак на опознание, потому что в беседе со мной свидетели сказали, что могут узнать этих животных, - поделилась Елена.

«Собираем жалобы от других пострадавших»

Елена собрала большую жалобу, в которой упоминалась не только эта страшная ситуация, но и все жалобы и заявления местных жителей о нападении собак. Адвокат призвала в соцсетях всех, кто пострадал от собак в этом районе, присылать ей свои заявления. Собрав достаточно количество, она обратилась в прокуратуру. Надзорное ведомство устроило проверку в районной администрации по данной жалобе и выявило факты, свидетельствующие о нарушении законодательства в сфере регулирования отношений с безнадзорными животными. Некоторые сотрудники администрации были привлечены к дисциплинарной ответственности. Поддержали инициативу Елены и ее подопечных в департаменте ветеринарии Самарской области.

Однако, почти за год администрация района никаким образом не пыталась связаться ни с адвокатом Лариной, ни с семьей погибшей.

- Они не пытались ни принести извинения, ни поинтересоваться – необходима ли какая-то помощь. То есть, они не считают себя виновными в произошедшей трагедии, - с грустью рассказала Елена.

Адвокат не исключает того, что уголовное дело могут и вовсе прекратить, потому что в данной ситуации очень сложно доказать причинно-следственные связи между смертью ни в чем неповинной женщины и неисполнением администрации закона в части отлова бездомных собак.

- Есть определенный пробел в законодательстве, и он очень серьезный. К сожалению, такая тенденция не только в Самарской области, но и в других регионах. В апреле 2021 года, например, в Башкортостане погиб мальчик от нападения собак. Люди гибнут – ответственных нет, - поделилась Ларина.

Процессуального решения по этому делу пока не принято. В лучшем случае, что-то может стать известно в конце февраля этого года. Из-за образовавшейся неизвестности делать выводы пока рано, а Елена готовится к тому, что в случае закрытия дела, она будет обжаловать это постановление и параллельно готовиться к судебному процессу по компенсации морального вреда и материального ущерба. Пока ясно пока лишь одно – законодательство в части обращения с бездомными собаками нуждается в срочном изменении и внесении правок. Иначе подобные ситуации продолжат происходить, а виновные так и будут оставаться безнаказанными.

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