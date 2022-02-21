Новости Самары за выходные на 21 февраля 2022

Остановка, скрытая за сугробом, смягчение некоторых коронавирусных ограничений и новый игрок у "Крыльев"

В прошедшие выходные в Тольятти задержали мужчину, который домогался до малолетних девочек. Пострадавшие его опознали, сейчас он находится в СИЗО. За огромными сугробами в Самаре скрылась целая остановка, в результате пассажиры вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы посмотреть, идет ли трамвай.

В регионе смягчили некоторые коронавирусные ограничения, но запрет посещать кино, музеи и театры для подростков пока оставили. Об этих и других самых интересных и важных событиях в нашей подборке новостей за выходные.

Задержан мужчина, домогавшийся до малолетних девочек

В Тольятти задержали мужчину за совращение двух маленьких девочек. Известно, что он сексуально домогался до двух девочек, одной из которых было 10 лет, а другой 9. В настоящее время он находится в СИЗО, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Его опознали потерпевшие, его внешность совпадает с данными, полученными с камер видеонаблюдения.

Остановка скрылась за сугробами

В Самаре остановка скрылась за огромными сугробами. На улице Ставропольской, где одностороннее движение, коммунальщики решили вообще не чистить крайнюю правую полосу, в результате остановка оказалась окружена огромными сугробами. Пассажирам приходится выходить на проезжую часть, чтобы посмотреть, идет ли трамвай. Сейчас жители близлежащих домов ждут, что на их жалобы отреагируют коммунальщики.

Коронавирусные ограничения ослабили

В Самаре ослабили ряд коронавирусных ограничений. Теперь в торговые центры можно пройти, если имеется справка о наличия антител. С такой же справкой можно выходить на работу сотрудникам старше 65 лет, а также при ее наличии не будут блокировать транспортные карты. Тем не менее, некоторые ограничения еще действуют. Например, детям и подросткам по-прежнему нельзя ходить в театры, кино и музеи.

Что еще

Из Самары в Ростовскую область направят гуманитарную помощь для беженцев из ДНР и ЛНР, где ситуация обострилась, в результате чего люди вынуждены покидать свои дома. В Самарской области также объявили, что, в свою очередь, готовы принять часть беженцев.

Школьники возобновляют очное обучение. Такое решение приняли, потому что уровень заболеваемости среди детей и подростков снизился. В школах будут предпринимать все меры, чтобы не допустить возможного заражения – классы разделены, использую средства дезинфекции, постоянно проводят генеральную уборку.

У «Крыльев Советов» появился новый игрок. Им стал Матео Барач, которого арендовали из клуба «Сочи». Игрок начинал карьеру в родной Хорватии, играл в Австрии, а также привлекался в состав хорватской сборной. Сейчас «Крылья» готовятся к весенней части сезона, и в контрольном матче уверенно победили «Химки».