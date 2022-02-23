Где посмотреть салют в Самаре 23 февраля 2022

В Самаре День защитника Отечества отметят праздничным салютом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре в среду, 23 февраля, День защитника Отечества отметят праздничным салютом. Это праздник является выходным днем, который в этом году выпал на середину недели. Выходной будет всего один, уже в четверг придется снова выйти на работу.

Как сообщили в пресс-службе ЦВО, артиллеристы 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа проведут в центре Самары салют в честь праздника. Недавно военные на полигоне в Рощинском в Самарской области уже провели репетицию салюта - был отработан порядок действий при пуске из разных орудий.

Праздничный салют 23 февраля состоится вечером на берегу Волги. Артиллеристы произведут 30 залпов, для чего задействуют установки 2А85 на базе автомобилей «КамАЗ». Звуковое сопровождение обеспечат 122-мм гаубицы Д-30.

В небе можно будет увидеть несколько видов красочных разноцветных фигур. Лучше всего салют будет видно с первой очереди набережной и из Струковского парка.

Салют начнется в 21:00.

Ранее мы рассказывали, как в Самаре можно отметить День защитника Отечества.

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