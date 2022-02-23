«Война» по расписанию – сутки через трое»: подполковник МЧС в отставке из Самары откровенно рассказал о буднях пожарных

Заслуженный спасатель Самарской области Владислав Мишин более 25 лет работал в пожарной охране Фото: Предоставлено "Комсомолке"

23 февраля – День Защитника Отечества. И если изначально это был день для чествования тех, кто был в рядах армии, сегодня мы находим добрые слова поздравлений для всех защитников, которые берегут нашу жизнь и здоровье.

"Каждый день как на войну"

Одна из самых благородных мужских профессий – пожарный. В пожарной охране работают сильные духом люди, которые не боятся войти в огонь, чтобы спасти другого. Пожарные отдают себя этой профессии полностью и самозабвенно, иначе человеческий инстинкт самосохранения не дал бы быть лицом к лицу с опасной стихией.Подполковник внутренней службы 3-ПСО ГУ МЧС по Самарской области Владислав Мишин, который отдал работе в службе пожаротушения больше 25 лет своей жизни, рассказал «КП-Самара» о буднях этих героев профессии и поделился воспоминаниями и своих героических спасениях, сложных ситуациях на грани жизни и смерти, о потере ноги во время тушения очередного крупного пожара.

- Мы не военные, но каждые сутки идем как на "войну". Только "война" по расписанию – сутки через трое. Ведь пожарный не знает, что будет в этот день – крупный пожар в жилом доме или без происшествий весь день, - рассказывает Владислав Мишин журналисту «КП-Самара».

Владислав пришел на службу в самарскую пожарную охрану в 1995 году Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Владислав Мишин пришел на службу в пожарную охрану в 1995 году, сразу после окончания Екатеринбургского пожарно-технического училища, в должности лейтенанта внутренней службы. С 2002 года Владислав Мишин прошел различные должности в службе пожаротушения, а на пенсию подполковник вышел с должности заместителя начальника СПТ – начальника дежурной смены.

"Ехал на вызов и видел столб черного дыма"

Подполковник спас много человеческих жизней, сохранил производства и здания, вовремя реагируя на опасности, а также был наставником и примером для будущего поколения самарских пожарных. Владислав Мишин награжден государственной медалью за отвагу, имеет звание Заслуженного спасателя Самарской области.

- Почетное звание было получено за работу на пожаре на сладе ПВХ на улице Профильной, 6 в июле 2020 года. Я одним из первых оказался на месте ЧП, когда ехал с другого пожара мимо. Черный столб дыма взмыл в воздух, и мы рванули туда, зная, что ничего хорошего это не сулит, - говорит бывший сотрудник службы пожаротушения.

Владислав Мишин взял на себя руководство тушением пожара и объявил второй номер сложности. Подполковник сразу понял, что пожар серьезный, поэтому было принято решение объявить «Пожар №2», а по прибытии на место информация подтвердилась. Владислав Мишин руководил тушением пожара на складе ПВХ до того момента, как прибыл начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко и руководство из Москвы.

В МЧС работают сильные духом люди, которые готовы всегда прийти на помощь Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Владислав Мишин первый раз попал на пожар еще во время обучения в Екатеринбурге. Тогда загорелась одна из крупнейших гостиниц города. Молодой пожарный тогда не понимал, с чем ему придется столкнуться. Первый крупный пожар дал понять, что его работа – это призвание, и с тех пор Владислав точно понимал, что выбрал правильную профессию.

"Кричал ей: "Прыгай, Держись!"

В феврале 1999 года в Самаре произошло страшное ЧП – огонь охватил здание УВД на улице Куйбышева. Владислав Мишин был одним из тех, кто боролся со стихией на протяжении нескольких дней. Ему было 22 года, но он уже понимал весь масштаб катастрофы и пытался спасти людей из адского пламени.

- Я увидел в окне на 4 этаже двух женщин и двух мужчин, они кричали и звали на помощь. Нужно было срочно что-то предпринимать, и мы начали разворачивать трехколенную лестницу, но ее не хватало, чтобы достать до окна. Один из мужчин спрыгнул с окна и повис на водосточной трубе, второй держался за подоконник. Пока я лез наверх с дополнительной штурмовой лестницей в руках, мужчины начали срываться вниз, они разбились об асфальт. Позже упала и одна из женщин, - делится жуткими воспоминаниями подполковник МЧС.

Счет шел не то, что на минуты – на секунды. Густой удушающий дым валил из окон, плавился фасад, а огонь распространялся с невероятной скоростью. Владислав Мишин добрался до верха и зацепил за окно крюк штурмовой лестницы.

- «Прыгай! Держись!», - кричал я той женщине, которая одна осталась в окне. Но я понимал, что этот прыжок может стать последним для нас двоих, так как она могла промахнуться, а я еле держался на последней ступени трехколенки со штурмовой лестницей в руках, - рассказывает Владислав Мишин.

И она прыгнула. Владислав смог прижать женщину к себе и удержать равновесие. Он смог спасти ее и сам остался жив. Ту женщину звали Людмила Педосенко, ей было тогда около 30 лет. Какое-то время спаситель и пострадавшая поддерживали связь и общались, но жизнь развела их по разным сторонам.

- Я бы хотел увидеть ее снова. Знаю, что в последний раз она жила в Смышляевке, но контакты с ней утеряны, - говорит Владислав.

Сотрудники службы пожаротушения одни и первых пребывают в месту ЧП Фото: Предоставлено "Комсомолке"

"Мы знали, что внутри люди, но ничего не моги сделать"

После этого пожара в жизни Владислава Мишина было много подобных ЧП, в которых он принимал участие. Сотрудник службы пожаротушения обязательно должен присутствовать на всех крупных пожарах, проводить разведку, знать текущую обстановку, направлять силы и средства. Владислав Мишин одним из первых в лице руководящего состава приезжает на крупный пожар, чтобы увидеть все собственными глазами и отдать нужный приказ, чтобы как можно быстрее ликвидировать опасность. Конечно, не всегда получается спасти людей, которые находятся в эпицентре огня. Пожарным тяжело даются пожары, в которых погибают люди, а также дети.

- Такие ситуации все равно врезаются в память надолго. Я хорошо помню пожар в старом фонде на Никитинской, где погибли семь человек, в том числе маленький ребенок. Мы не смогли зайти внутрь, так как деревянные перекрытия могли в любой момент обрушиться, так и получилось. Иначе помимо жильцов, погибли бы еще несколько пожарных, - говорит бывший заместитель начальника СПТ.

К сожалению, трагические случаи происходят. Пожарные погибают во время обрушений, когда в дыму невозможно разглядеть опасности, которые могут быть в горящем здании. Владислав Мишин получил тяжелую травму на одном из таких пожаров. Летом 2020 года во время проведения разведки на пожаре в нежилом одноэтажном здании обрушилось перекрытие. Подполковник получил травму головы и ноги. В результате мужчина лишился половины ступни и был уволен по состоянию здоровья.

- Травму я получил в 2020 году, потом меня ждало долгое лечение и реабилитация. В июле 2021 года меня отправили в отставку, мне не хватило буквально месяца, чтобы отслужить в пожарной охране ровно 26 лет, - говорит Владислав Мишин.

Быть пожарным - это призвание Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сейчас Владислав Мишин работает в ЕДДС Волжского района Самарской области в должности диспетчера. Свою карьеру пожарного он вспоминает с гордостью. Полученные за время службы навыки и знания помогают в обычной жизни. Он дал совет будущему поколению: верьте, гордитесь и любите то, что вы делаете. Пожарный – это не просто работа, это призвание.

Редакция «КП-Самара» поздравляет всех мужчин и женщин, которые стоят на страже человеческого спокойствия, спасают и защищают жизни, с Днем Защитника Отечества.

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