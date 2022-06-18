В Самарской области 1,5-годовалой малышке срубило часть пальца на карусели

Несчастный случай произошел на детской площадке в Похвистневе Фото: скриншот с видео

В Самарской области вновь произошло ЧП на детской площадке. На этот раз из-за карусели пострадала 1,5-годовалая малышка. Все случилось в пятницу, 17 июня 2022 года, у дома № 60 по улице Мичурина в Похвистневе. Об этом в соцсетях сообщила мама ребенка.

— По вопиющей халатности и безответственности управляющей компании пострадала моя дочь. С утра установили карусель, которую привезли после ремонта. Однако почему-то забыли закрутить крышку сверху. Палец дочери застрял в проеме. Другие дети резко крутанули карусель, и малышке просто срубило кончик среднего пальца на правой руке, — рассказала Мая Х.

Палец малышки попал в это отверстие, которое не было ничем закрыто / Фото: vk.com/podslushano_pohvistnevo

Корреспонденты «КП-Самара» связались с матерью пострадавшей девочки и выяснили подробности инцидента. По словам женщины, все произошло за считанные секунды. Она стояла буквально в шаге от малышки — собиралась сама покатать ее. Карусель неожиданно начала движение и едва не оставила ребенка без пальца.

— Дочери сорвало ногтевую пластину и часть фаланги. Там просто фарш. Малышке оказали необходимую помощь и забинтовали руку. Сейчас она чувствует себя нормально, но капризничает. У нее просто травмирована психика, — поделилась с «Комсомолкой» Мая.

Девочке оказали необходимую помощь / Фото: vk.com/podslushano_pohvistnevo

Девочка правша, поэтому обходиться без этой руки ей сложно. Она тянется что-то взять, но не может. Из-за этого малышка постоянно плачет.

— Сегодня к нам приходил сотрудник полиции. Мы написали заявление на управляющую компанию, чтобы провели в отношении нее проверку, — сказала женщина.

По словам жителей Похвистнева, в субботу, 18 июня, ситуация на детской площадке почти не изменилась. На карусели появилась крышка, которая закрывает опасную дырку, однако ее просто положили сверху. Она никак не закреплена. Дети, играя, могут случайно ее скинуть, что чревато новыми травмами.

Напомним, похожий случай произошел 12 июня 2022 года в Сызрани. Там из-за неисправной карусели пострадал 3-летний мальчик. Ему оторвало большой палец руки. К счастью, медикам удалось его спасти. В СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело.

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