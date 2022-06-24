Пришла в самое безопасное место города: косуля пробралась на территорию ГУ МВД в Самаре

Неожиданная гостья преодолела закрытый шлагбаум и побежала резвиться на газоне
Фото: скриншот с видео
В Самаре была попытка незаконного проникновения на территорию областного Главка. «Преступник» прорвался сквозь закрытый шлагбаум и отправился резвиться на газон. Нарушителем спокойствия оказалась косуля, которая, по предварительным данным, добралась до города вплавь.
— Двухгодовалая сибирская косуля забежала во внутренний двор. Там много зеленых насаждений, поэтому это помогло ей не паниковать и более-менее спокойно изучать территорию Главка. Сотрудникам полиции удалось блокировать дикое животное в полуподвальном помещении, которое принадлежит службе тыла, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Самарской области Сергей Гольдштейн.
Правоохранители вызвали на место спасателей и представителей охотничьих и водных биологических ресурсов. По словам специалистов, косуля, вероятно, переплыла Волгу. Метаться по городу гостья не стала, а сразу пришла в самое безопасное место — на территорию регионального Главка.
Косулю усыпили, а затем погрузили в машину и вывезли в привычную среду обитания. Та не стала задерживаться в компании людей и поспешила ускакать в зеленые заросли.
Напомним, в последнее время дикие животные все чаще появляются в городах Самарской области. В конце мая 2022 года по столице региона устроил забег лось. Он успел заглянуть в мебельный магазин, прогуляться вдоль парка Гагарина, напугать женщину на улице Стара-Загора и полежать на крыше гаража. А в Тольятти на этой неделе заметили косулю, которая застряла между прутьями ворот транспортного предприятия. Местные жители не оставили ее в беде и помогли выбраться.
Ранее «КП-Самара» писала, почему дикие животные захаживают в городские джунгли и чем опасна встреча с ними для людей.
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