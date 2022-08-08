В Сызрани школьники и студенты изучают химию в лабораториях с уникальным оборудованием

Будущие специалисты нефтяной отрасли изучают процессы в современных лабораториях, оснащенных коллегами. Фото АО «СНПЗ»

В год 80-летия Сызранского НПЗ (входит в НК «Роснефть») и в рамках медиа-проекта «Это наш город» мы продолжаем рассказывать о поддержке нефтяниками важных социальных для Сызрани и Самарской области проектов.

Одно из самых востребованных направлений Сызранского филиала СамГТУ - «Химическая технология». Оно открыто совсем недавно благодаря появлению в вузе современного научно-исследовательского комплекса. Это семь лабораторий, оснащенных самым современным оборудованием, отвечающим требованиям ведущих университетов страны. Часть оборудования уникально и изготовлено специально для вуза. Сызранский НПЗ и университет работали над созданием комплекса в течение трех лет, и сегодня он является центром научной и исследовательской работы вуза.

Реализуя проект «Химия с детства и навсегда», Сызранский НПЗ позаботился и о возможностях школьников для углубленного изучения дисциплин естественно-научного цикла.Первая цифровая лаборатория открыта в сызранской школе №2. Оборудование лаборатории позволяет ученикам смело ставить эксперименты, выдвигать гипотезы и доказывать их опытным путем. С проектом «Химия с детства и навсегда»Сызранский НПЗ успешно выступил в рамках Международной премии #МыВместе и вышел в финал в номинации «Страна возможностей».

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