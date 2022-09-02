Устроил стрельбу на АЗС и протаранил авто ППС: в Самаре задержали неадеквата на BMW с травматом

Полицейские заковали взбесившегося самарца в наручники и отвезли в ОВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером в четверг, 1 сентября 2022 года, жители Самары стали свидетелями неадекватного поведения автомобилиста на BMW. Мужчина открыл стрельбу на заправке, затем уехал оттуда, вырвав шланг из колонки, протаранил дерево и другую машину.

По словам очевидцев, самарец приехал на АЗС на пересечении улицы Гастелло и Московского шоссе. В какой-то момент он достал пистолет и якобы выстрелил в охранника. Затем сел в машину и дал по газам. Заправочный шланг, что был вставлен в бак его авто, вырвало из колонки. Далеко неадекват не уехал. На выезде на Московское шоссе он попал в двойное ДТП — врезался в машину и дерево.

— Под окнами эта заправка. Было несколько выстрелов, причем не сразу все. Правда, из-за шума дорожных работ не сразу понял, что там пальба, — рассказал один из местных жителей.

Очевидцы сняли на видео момент задержания мужчины. На кадрах видно, как он лежит в майке и трусах на газоне, руки его скованы за спиной наручниками. Самарец громко что-то выкрикивает, но слов не разобрать. Потом сотрудники ГИБДД попытались посадить его в патрульный автомобиль, однако сделать это оказалось непросто. Тот всячески сопротивлялся и вырывался. Понадобилась сила четверых полицейских.

— Подозреваемый — 28-летний житель Самары. Ранее он был неоднократно судим. При себе у мужчины был травматический пистолет, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, самарец управлял BMW без водительских прав. К тому же он сел за руль пьяным. При задержании мужчина пытался скрыться. В процессе он повредил патрульный автомобиль. Проходить медицинское освидетельствование водитель отказался, за что на него составили протокол. Ему грозит от 10 до 15 суток ареста или штраф в 30 тысяч рублей. Не исключено, что в скором времени на жителя Самары заведут еще и уголовное дело.

— Полицейские изъяли травматический пистолет, а автомобиль нарушителя поместили на специализированную стоянку. В настоящее время сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего, — добавили в облглавке.