Самарец пошел на преступление ради спасения возлюбленной Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде продолжают рассматривать дело Евгения Мишустина, который в июне прошлого года зверски убил девушку в общежитии на Ново-Садовой. С Аленой Кругловой молодой человек познакомился на сайте знакомств, они некоторое время общались, а 25 июня 2021 года самарец пошел на ужасное преступление – ради денег он задушил, а затем перерезал горло канцелярским ножом своей новой подруге.

Новые версии убийства Алены Кругловой в общежитии в Самаре

На очередном заседании суда, 6 сентября 2022 года, гособвинитель приступил к исследованию материалов уголовного дела. Он зачитал выдержки из экспертиз и документов, которые указывают на виновность Евгения Мишустина.

В деле открылись шокирующие подробности. Как выяснилось, самарец пошел на ограбление и убийство 21-летней Алены Кругловой ради своей смертельно больной возлюбленной.

Гособвинитель зачитал переписку между Евгением Мишустиным и некой Ириной В. в социальной сети. Девушка жалуется на состояние своего здоровья, а молодой человек обещает найти и прислать ей денег на лекарства. «КП-Самара» стал известен примерный диалог, который произошел между возлюбленными за день до убийства Алены Кругловой в общежитии на Ново-Садовой.

- Мне срочно нужны лекарства. Врач ругается, что я не делаю уколы. Может оторваться тромб, да и иммунитета уже практически нет, - пишет Ирина.

- Я что-нибудь придумаю обязательно. Я все для тебя сделаю. Я тебя не потеряю, - отвечает ей Евгений Мишустин.

На следующий день, 24 июня, переписка продолжается:

- Есть мысль, как достать деньги. Мне нужно будет кое-куда съездить. Ты мне очень дорога, но если не получится, я не знаю, что делать. Кредитов мне не дают, - пишет Евгений.

25 июня, примерно в 14 часов дня, уже после убийства Алены Кругловой, молодой человек написал своей больной возлюбленной:

- Я сейчас переведу тебе деньги на лекарства. Не спрашивай, откуда, - пишет Мишустин.

- Ты нашел? Как?

- Пришлось влезть в «Быстроденьги» и кое-что продать.

- Деньги пришли на карту. Попытаюсь подняться и дойти до аптеки.

- Главное, что сейчас деньги есть и тебе скоро будет лучше.

Новые версии убийства Алены Кругловой в общежитии в Самаре

Убийство ради любви?

Евгений Мишустин связал беззащитную девушку под предлогом любовных утех, а после этой же веревкой начал душить. В какой-то момент парень схватил со стола канцелярский нож для бумаги и не менее шести раз полоснул Алену по лицу и шее, где перерезал яремную вену. Девушка скончалась от асфиксии и потери крови. Убийца забрал из комнаты наличные деньги в сумме 2 333 рублей, а также телефон Алены. Мишустин с помощью смс перевел с ее карты 54 550 рублей, которые, вероятно, и ушли на покупку лекарств для неизвестной Ирины В.

Согласно экспертизе, Алену Круглову убили примерно в 11-12 часов дня, 25 июня 2021 года. Ее тело было обнаружено 26 июня, после того, как родители забили тревогу, что дочь сутки не выходит на связь. Когда взломали дверь в комнату, перед полицейскими открылась страшная картина. Алена Круглова лежала в луже крови на своем диване, руки были привязаны к спинке, а ноги к ножкам, во рту у нее был кляп из носков, а на щеке и шее был огромный порез.

В областном суде в скором времени продолжат рассматривать дело об убийстве и ограблении Алены Кругловой. «Комсомолка следит за развитием событий.

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