Бил ножом шесть раз: шокирующие подробности смерти девушки из Самары, которую зарезал и ограбил интернет-знакомый

Парень с сайте знакомств зверски убил 21-летнюю Алену, ради телефона и 50 тысяч рублей Фото: из соцсетей

В Самарском областном суде начали слушать дело 26-летнего Евгения Мишустина, которого обвиняют в убийстве и ограблении молодой Алены Кругловой. К настоящему времени на суде уже выступили некоторые свидетели, а 30 августа 2022 годы был опрошен судмедэксперт Алексей Небуш, который проводил вскрытие тела 21-летней девушки и выяснял причины ее смерти.

Она хотела за него замуж, а он - ограбить

Напомним, зверская расправа ради наживы над самарской студенткой Аленой Кругловой произошла в конце июня 2021 года. Алена приехала в областной центр на заработки из небольшого районного поселка. Она работала в парикмахерской и снимала небольшую комнату в общежитии на пересечении Ново-Садовой и Ново-Вокзальной. За месяц по своей смерти она познакомилась на сайте знакомств с Евгением Мишустиным, который тоже приехала в Самару из поселка под Самарой. Молодой человек вскружил голову Алене, она сделала себе татуаж на лице, купила дорогие красивые вещи, а соседям по общежитию говорила, что влюбилась.

Но вот сам Евгений таких чувств к Алене не испытывал. Он приходил в общежитие поздно ночью, ложился на диван и смотрел телевизор. Алена жаловалась подругам, что ее новый знакомый никуда ее не водит и даже не занимается с ней любовью. Также в один из вечеров она заметила, что ее бойфренд ведет милую переписку с другой женщиной. На фоне ревности они поругались, но через некоторое время Евгений начал вновь приходить в общежитие. Алена простила его, ведь у нее были серьезные планы на этого молодого человека.

Веревка, нож и канцелярский ножичек для бумаги

По данным следователей, Евгений Мишустин расправился с Аленой Кругловой ради наживы. Под предлогом любовных утех, он связал девушку веревкой, которую принес с собой, а после начал душить и резать шею канцелярским ножом.

- На теле Алены Кругловой были обнаружены многочисленные гематомы, ссадины, руки и ноги были связаны, от чего образовались борозды от веревки. Он душил ее веревкой, находясь сзади. Об этом свидетельствует след от неполного обвития шеи, - заявил эксперт Алексей Небуш в суде.

Посмертная экспертиза показала, что на теле Алены Кругловой было не менее шести колотых ран в районе шеи, в том числе одна режущая лезвием. Эксперт объяснил, что раны были нанесены ударами, а одну рану убийца нанес режущим движением руки, скользя лезвием по горлу жертвы. Несмотря на то, что Евгений Мишустин пришел на встречу с Аленой с ножом, он убил девушку канцелярским ножичком для бумаги, который лежал на столе в комнате.

21-летняя Алена Круглова скончалась от обильной кровопотери от колото-резанного ранения в шею. Евгений Мишустин украл из квартиры деньги, телефон, а также паспорт девушки. С ее банковского счета он перевел себе чуть более 50 тысяч рублей и ушел. Через некоторое время он вернулся в общежитие, не боясь быть замеченным, принес сачок для ловли бабочек и покормил кота. Соседи не видели, как уходил и возвращался Мишустин, будто он был невидимкой.

На следующий день родственники забили тревогу, потому что Алена перестала выходить на связь. Ранее девушка по утрам громко говорила по телефону, слушала музыку, хлопала дверьми, но в этот день было необычно тихо. Тело обнаружил очевидец, который по просьбе родителей Алены залез посмотреть в окно комнаты. Он увидел страшную картину – связанную на диване Алену в луже крови.

В настоящее время в областном суде продолжают рассматривать дело об убийстве Алены Кругловой. Осталось выслушать последнего свидетеля и переходить к исследованию материалов уголовного дела. «Комсомолка» следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Связал под предлогом любовных утех и убил: парня с сайта знакомств осудят за зверскую расправу над девушкой в Самаре

В Самаре будут судить парня, который связал и убил девушку в общежитии на Ново-Садовой (подробности)

Убил, ограбил, покормил кота: адвокат самарца, который зарезал студентку в общежитии на Ново-Садовой, засомневался в его адекватности

Адвокат убийцы девушки в общежитии в Самаре запросил у суда стационарную психологическую экспертизу (подробности)