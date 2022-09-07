«Отпусти ее, внизу поймают»: горе-мать из Самары заявила, что скинуть дочь из окна ее заставил голос в голове

Анну Рузанкину признали вменяемой Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде после трех месяцев перерыва продолжили слушать дело Анны Рузанкиной, которая уронила свою маленькую дочь из окна 6 этажа на улице 3-й проезд, 50б в начале июня 2021 года. В мае этого года суд поддержал ходатайство адвоката горе-матери о проведении принудительной стационарной психиатрической экспертизы. В начале сентября Рузанкина вернулась в Самару из саратовской психиатрической больницы, где врачи определили степень ее вменяемости на момент совершения преступления.

Психических отклонений нет

Заседание состоялось 7 сентября 2022 года, однако на него из-за болезни не явилась бабушка подсудимой, которая выступает в роли потерпевшей стороны, а также представитель потерпевшей. Несмотря на их отсутствие, судья приняла решение провести заседание и озвучить выводы проведенной психиатрической экспертизы. Согласно исследованию саратовских врачей, Анна Рузанкина не имеет никаких психических отклонений, а убийство своей дочери она совершала в осознанном состоянии.

Врачи исключили у Рузанкиной умственную отсталость, которую ей ставили в детском возрасте. Девушка развивается по возрасту, но испытывает трудности абстрагирования при счетных операциях и имеет примитивное мышление. Кроме того, Рузанкина остро реагирует на критику в свой адрес, выражая агрессию и гнев.

Пришла домой пьяная и слышала голоса в голове

Сама горе-мать рассказала врачу, что в то утро она вернулась домой из сауны, где пила водку и коктейли. Придя домой, ее дочь проснулась и начала капризничать. Анна решила проучить малышку и напугать, вывесив ее из окна квартиры на 6 этаже, держа за тоненькие бретели майки. Майка начала рваться, и мать отпустила дочь.

- В какой-то момент я услышала голос в голове, который сказал мне: «Отпусти ее, внизу поймают». Я послушалась и разжала руку, - рассказывала Рузанкина врачам.

Сама же подсудимая психбольной себя не считает, однако не отрицает частое употребление синтетических наркотиков. Несколько лет назад ее поставили на учет в наркодиспансере с зависимостью 2 степени. Анна также болеет ВИЧ, некоторое время она принимала лекарства. На следующем заседании врач-психиатр должен рассказать, как на поведение может сказываться прием данных лекарств с алкоголем и наркотиками.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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