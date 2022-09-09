Остался без семьи и глаза: самарский бездомный начал новую жизнь благодаря дорогому подарку от врача

Виталий несколько лет был бездомным, а сейчас начинает жизнь с чистого листа. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Удивительная история произошла в Самаре. Местный житель Виталий стал жертвой череды несчастий, которые оставили его без семьи и дома и сделали инвалидом, лишив ступней ног и глаза. А потом Виталий встретил неравнодушных людей, которые не только помогли ему начать жизнь заново, но и совершенно бесплатно поставили дорогой глазной протез. Волонтеры благотворительного фонда «Ты дома» рассказали журналисту «КП-Самара» подробности истории.

Отморозил ноги и остался без ступней

Много лет назад самарец Виталий был уверен: жизнь удалась. Востребованный автослесарь, специалист по ремонту КАМАЗов, футболист-любитель, любимец женщин, он имел неплохую работу, дом, жену и дочь. Однако жизнь приготовила для Виталия немало испытаний. Из-за семейного конфликта мужчина лишился дома. Вначале устроился охранником на производственную базу с проживанием. Но это решение оказалось роковым – вступив в конфликт со злоумышленниками, Виталий лишился одного глаза.

Виталий лишился ступней ног и одного глаза. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Вскоре база закрылась, и Виталий и вовсе оказался на улице. Тяготы бездомной жизни мужчина испытал на себе сполна. В первую же зиму, в 2016 году, совсем еще молодой 38-летний мужчина отморозил ноги, и врачи ампутировали ему ступни.

- Виталию повезло - его заметили добрые люди и пустили пожить в подвал большого нового дома в Постниковом овраге, - рассказала журналисту «КП-Самара» одна из руководителей благотворительного фонда «Ты дома» Юлия Герман. – Там было тепло, была вода, ему подарили старенький диванчик и электрочайник. Виталию удалось худо-бедно наладить свой быт, но ампутированные ноги из-за недостатка ухода продолжали гнить…

Фонд "Ты дома" помог мужчине восстановить водительские права. Фото: предоставлено Комсомолке" Фото: Ольга НОВИКОВА

Сам пошел по врачам

В гостеприимном подвале Виталий прожил четыре года. Неизвестно, как сложилась бы его судьба дальше, если бы в 2020 году две девушки из соседнего подъезда не узнали про бездомного и не отвезли бы его в социальный приют «Ты дома».

- Мы приняли Виталия, и первый месяц просто наблюдали за ним со стороны, - вспоминает Юлия Герман. – Убедились, что он не употребляет алкоголь, и начали выяснять подробности его истории. Помогли восстановить паспорт, как помогаем всем своим клиентам. А дальше произошло удивительное: Виталий самостоятельно прикрепился к поликлинике и стал обходить врачей, чтобы оформить себе инвалидность. Большинство наших клиентов бывают очень несамостоятельными и даже инфантильными, поэтому такой взрослый конструктивный подход нас приятно поразил.

Врачи провели операцию и привели в порядок ноги Виталия. Фото: предоставлено "Комсомолке"

Бесплатно установили современный протез

Когда в 2021 году социальный приют закрылся, Виталий лег в больницу – там хирурги помогли ему решить начавшиеся проблемы с костями ног.

- Когда через месяц он вышел из больницы, мы сняли ему место в хостеле. К тому времени ему уже назначили пенсию по инвалидности, - рассказывает Юлия Герман.

А потом произошло настоящее чудо. Пост с видео про историю Виталия увидела врач одной из самарских клиник, занимающихся глазным протезированием. Медики не смогли остаться равнодушными и пройти мимо чужой беды. Врачи бесплатно изготовили для Виталия современный протез и установили его.

- Это какое-то чудо техники, протез шевелится, вращается, полностью повторяет по цвету собственный живой глаз, и в нем даже есть имитация сосудов! – рассказала Юлия Герман.

Благодаря чудо-протезу внешний вид Виталия преобразился. Мужчина твердо решил вернуться к нормальной жизни.

- Я уже понемногу нашел общий язык с дочерью и переехал к ней жить, - рассказывает мужчина. - Сейчас нянчусь с внуками. Жизнь потихоньку налаживается. Фонд «Ты дома» помог мне восстановить водительские права. Я очень хочу работать, готов браться за любые задачи. Мне всего 44 года, и я мечтаю начать жизнь заново – но теперь прожить ее гораздо лучше.

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