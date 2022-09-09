«Вышла, но не приступила к обязанностям»: адвокат ректора СГЭУ Светланы Ашмариной заявил, что она не могла выписать сама себе премию

Ректора самарского вуза обвиняют в растрате 3,5 миллионов рублей Фото: "КП" Архив

31 августа 2022 года завершилось предварительное следствие по делу о растрате 3,5 миллионов рублей в СГЭУ. На скамье подсудимых оказались ректор самарского вуза Светлана Ашмарина и еще одна сотрудница университета. В настоящее время дело передано в прокуратуру на рассмотрение. Адвокат Андрей Карномазов рассказал «КП-Самара» о том, что известно об этот резонансном деле на данный момент.

- Сейчас мы ожидаем реакции прокурора. Либо дело передадут в суд, либо отправят на доследствие, - говорит Андрей Карномазов.

Вышла на работу, но к обязанностям не приступила

Изначально Светлану Ашмарину и ее подчиненную обвиняли в мошенничестве, но при отсутствии достаточных доказательств, дело переквалифицировали на статью 160 УК РФ «Растрата». Защитник намерен в суде доказывать, что 3,5 миллиона рублей, которые были выделены на исследовательские работы, не были растрачены в пустую, а направлены на оплату труда сотрудников и проведение научных мероприятий.

Осенью 2021 года ректора СГЭУ отстранили от должности, однако суд предписал, что отстранение будет действовать только на время предварительного следствия. Так как 31 августа следователь передал дело в прокуратуру, то с 1 сентября Светлана Ашмарина была обязана выйти на работу.

- Моя подзащитная вышла на работу, но чтобы приступить к своим обязанностям, необходимо было дождаться приказа о назначении на должность от Министерства образования РФ. Не выйти на работу было нельзя, так как это считалось бы прогулом, за которым последовало бы увольнение, - объяснил адвокат Ашмариной.

Последний год исполняющим обязанности ректора был другой человек, которая сделала запрос в СК, чтобы подать заявление о назначении на должность в Минобрнауки РФ. В СГЭУ пришло письмо от следователя, который высказал свое мнение, что отстранение от должности Светланы Ашмариной должно действовать даже на время суда. В итоге с 7 сентября 2022 года ректор СГЭУ вновь не выходит на работу.

- Однако в постановлении четко прописано, что действие длится на время предварительного следствия. Кроме того, следственный комитет уже отдал дело в прокуратуру, а значит следователь больше не имеет полномочий, так как дело уже не находится в его производстве. Сейчас мы подали заявление в Самарский районный суд, чтобы оспорить мнение следователя, которое он прислал не процессуальным документом, - рассказал о планах Андрей Карномазов.

Не имела полномочий подписывать документы о премировании

В начале сентября, когда Светлана Ашмарина пришла в СГЭУ, депутат Александр Хинштейн написал в своем телеграм-канале, что ректор сразу же выписала себе премию в 474,8 тысяч рублей. Однако адвокат опроверг эту информацию, мотивировав тем, что Светлана Ашмарина не имела никаких полномочий в вузе, так как не было приказа о назначении ее на должность от Министерства образования.

- Информация о якобы самолично выписанной премии – это фейк. Да, Светлана Ашмарина действительно получила эту премию по итогам работы. Минобрнауки РФ выписал премию еще до суда, в первом полугодии 2021 года. Но деньги моя подзащитная так и не получила. Они находятся в СГЭУ, но их ей не отдают. С этим вопросом мы тоже будем разбираться в суде, - говорит адвокат.

Напомним, ректора и ее заместителя начальника отдела по научным исследованиям и инновациям подозревали в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас статью переквалифицировали на «Растрату». По версии следствия, в 2020 году подозреваемые заключили фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ, в результате чего были необоснованно перечислены 3,5 миллиона рублей – часть денег Ашмарина взяла себе, а остальное выписала в премии своим сотрудникам. Адвокат подал ходатайство на прекращение уголовного преследования, но ему было отказано. Сейчас ожидается реакция прокурора, по результатам которой будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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