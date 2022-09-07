У ректора самарского вуза, обвиняемого в мошенничестве, пытаются забрать премию в 475 тысяч рублей

Светлану Ашмарину обвиняют в попытке хищения 3,5 млн рублей Фото: Архив "КП"

У ректора Самарского экономического университета Светланы Ашмариной, которую обвиняют в мошенничестве, пытаются забрать премию в 475 тысяч рублей. Эту сумму она успела получить до того, как ее вновь отстранили от должности. Об этом в своем телеграм-канале сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

— Вернувшись 1 сентября 2022 года, Светлана Ашмарина первым делом выплатила себе премию в 474,8 тысяч рублей. Причем за первое полугодие 2021-го — период, кода и были совершены преступления, — поделился народный избранник.

Депутат обратился в Минобрнауки, чтобы решить вопрос об изъятии денег в судебном порядке. В ведомстве сообщили, что решение о премировании Светланы Ашмариной было отменено после возбуждения уголовного дела. Врио ректора СГЭУ разместила эти деньги на депоненте. Однако Ашмарина, выйдя на работу, распорядилась ими иначе. Сейчас решается вопрос, как забрать эти средства.

Напомним, Светлану Ашмарину обвиняют в мошенничестве на 3,5 млн рублей. Она пыталась похитить эти средства, заключив фиктивные договоры на выполнение исследовательских работ. По версии следствия, часть суммы ректор присвоила себе, а остальное незаконно перевела сотрудникам в качестве премии. Ашмарину отстранили от должности и отправили под домашний арест. Однако к началу нового учебного года она вновь вышла на работу. В понедельник, 5 сентября 2022 года, суд повторно отстранил ее.