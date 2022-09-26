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Происшествия26 сентября 2022 14:00

«Хочу, чтобы быстрее это закончилось»: горе-матери из Самары, уронившей свою дочь из окна 6 этажа, продлили меру пресечения

Горе-мать из Самары, которая сбросила дочь из окна, оставили под стражей до конца декабря 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
Анна Рузанкина останется под стражей на время судебного следствия

Анна Рузанкина останется под стражей на время судебного следствия

Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде продолжается слушание по делу Анны Рузанкиной, которая летом прошлого года уронила свою маленькую дочь из окна съемной квартиры на 3-ем проезде. 26 сентября состоялось заседание, на котором подсудимой продлили меру пресечение по ходатайству гособвинителя.

Напомним, на скамье подсудимых 23-летняя Анна Рузанкина, которая в июне 2021 года пришла домой под утро в нетрезвом состоянии и была недовольна, что ее дочка капризничает. Девушка решила «воспитать» ребенка и вывесила девочку из окна шестого этажа, держа за бретели маечки. В какой-то момент тонкая ткань не выдержала, и ребенок рухнул на асфальт.

По словам бабушки Анны, которая сейчас проживает в Ульяновске, откуда родом и сама горе-мать, в детстве у девочки стоял диагноз умственная отсталость. Адвокат настояла на том, чтобы провести независимую экспертизу в другом городе, так как она считает свою подзащитную невменяемой. Несколько месяцев Рузанкина провела в психиатрической больнице в Саратове, где ей исключили умственную отсталость.

Девушка развивается по возрасту, но испытывает трудности абстрагирования при счетных операциях и имеет примитивное мышление. Кроме того, Рузанкина остро реагирует на критику в свой адрес, выражая агрессию и гнев, - следует из заключения саратовских психиатров.

Сама же подсудимая психбольной себя не считает, однако не отрицает частое употребление синтетических наркотиков. Несколько лет назад ее поставили на учет в наркодиспансере с зависимостью 2 степени. Анна также болеет ВИЧ, некоторое время она принимала лекарства.

На последнем заседании прокурор запросил у суда продление меры пресечения в виде нахождения под стражей для Анны Рузанкиной. Срок заключения под стражей должен закончиться 30 сентября 2022 года. Обоснованием такому решению послужило то, что горе-мать обвиняют в особо тяжком преступлении. Кроме того, есть основания полагать, что Рузанкина после смягчения меры пресечения может скрыться от правосудия или иным способом повлиять на ход судебного следствия.

Адвокат Рузанкиной, как и сама подсудимая, не стали противоречить запросу гособвинителя.

- Моя подзащитная сама хочет, чтобы суд быстрее закончился. Мы настаиваем на продлении меры пресечения и продолжении судебного следствия, - заявил адвокат.

После 10-минутного совещания судья вынесла решение продлить Рузанкиной меру пресечение в виде заключения под стражей на три месяца, то есть до 30 декабря 2022 года. Оснований для смягчения или пересмотра приговора нет. За это время суд продолжит рассмотрение данного дела, в скором времени состоится допрос эксперта Психоневрологического диспансера города Саратова, который дал заключение, что у Рузанкиной нет психических отклонений.

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