«Хочу, чтобы быстрее это закончилось»: горе-матери из Самары, уронившей свою дочь из окна 6 этажа, продлили меру пресечения

Анна Рузанкина останется под стражей на время судебного следствия Фото: Наталья АРТЯКОВА

В Самарском областном суде продолжается слушание по делу Анны Рузанкиной, которая летом прошлого года уронила свою маленькую дочь из окна съемной квартиры на 3-ем проезде. 26 сентября состоялось заседание, на котором подсудимой продлили меру пресечение по ходатайству гособвинителя.

Напомним, на скамье подсудимых 23-летняя Анна Рузанкина, которая в июне 2021 года пришла домой под утро в нетрезвом состоянии и была недовольна, что ее дочка капризничает. Девушка решила «воспитать» ребенка и вывесила девочку из окна шестого этажа, держа за бретели маечки. В какой-то момент тонкая ткань не выдержала, и ребенок рухнул на асфальт.

По словам бабушки Анны, которая сейчас проживает в Ульяновске, откуда родом и сама горе-мать, в детстве у девочки стоял диагноз умственная отсталость. Адвокат настояла на том, чтобы провести независимую экспертизу в другом городе, так как она считает свою подзащитную невменяемой. Несколько месяцев Рузанкина провела в психиатрической больнице в Саратове, где ей исключили умственную отсталость.

Девушка развивается по возрасту, но испытывает трудности абстрагирования при счетных операциях и имеет примитивное мышление. Кроме того, Рузанкина остро реагирует на критику в свой адрес, выражая агрессию и гнев, - следует из заключения саратовских психиатров.

Сама же подсудимая психбольной себя не считает, однако не отрицает частое употребление синтетических наркотиков. Несколько лет назад ее поставили на учет в наркодиспансере с зависимостью 2 степени. Анна также болеет ВИЧ, некоторое время она принимала лекарства.

На последнем заседании прокурор запросил у суда продление меры пресечения в виде нахождения под стражей для Анны Рузанкиной. Срок заключения под стражей должен закончиться 30 сентября 2022 года. Обоснованием такому решению послужило то, что горе-мать обвиняют в особо тяжком преступлении. Кроме того, есть основания полагать, что Рузанкина после смягчения меры пресечения может скрыться от правосудия или иным способом повлиять на ход судебного следствия.

Адвокат Рузанкиной, как и сама подсудимая, не стали противоречить запросу гособвинителя.

- Моя подзащитная сама хочет, чтобы суд быстрее закончился. Мы настаиваем на продлении меры пресечения и продолжении судебного следствия, - заявил адвокат.

После 10-минутного совещания судья вынесла решение продлить Рузанкиной меру пресечение в виде заключения под стражей на три месяца, то есть до 30 декабря 2022 года. Оснований для смягчения или пересмотра приговора нет. За это время суд продолжит рассмотрение данного дела, в скором времени состоится допрос эксперта Психоневрологического диспансера города Саратова, который дал заключение, что у Рузанкиной нет психических отклонений.

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