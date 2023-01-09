«Хитрый и расчетливый зверь»: в Самаре хладнокровный убийца юной девушки пытается выйти на свободу раньше срока

Влад Роговик зверски убил возлюбленную и попытался запутать следователей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре хладнокровный убийца юной девушки пытается выйти на свободу раньше срока. Влад Роговик, который в 2015 году лишил жизни Анну Бондареву, отсидел лишь часть положенного срока, и теперь хочет добиться смягчения приговора. Однако это намерение вызывает возмущение у родных его жертвы.

- Он хитрый и расчетливый зверь. Нельзя, чтобы такие, как он, вышли на свободу, - уверен безутешный отец убитой Анны Бондаревой. Он вот уже много лет следит за судьбой преступника, который отнял жизнь у его юной дочки.

9 января в Самарском областном суде состоялось рассмотрение апелляционной жалобы Влада Роговика. Журналист "КП-Самара" узнала подробности.

Убил и пытался запутать след

История влюбленных Анны Бондаревой и Влада Роговика в 2015 году потрясла жителей Самарской области. Девушку нашли задушенной в дачном массиве, где она отдыхала с друзьями. Несколько дней Аню искали родственники, друзья и волонтеры с полицией, но самое ужасное, что настоящий убийца также был среди тех, кто занимался поиском пропавшей студентки. Убийцей оказался молодой человек девушки - Влад Роговик. В 2015 году его осудили на 10 лет и отправили отбывать срок в ИК №3 в Новокуйбышевске. Спустя 2/3 своего срока убийца начал готовиться к смягчению наказания, но отец Анны Бондаревой считает, что тот недостаточно ответил за жестокое убийство ни в чем не повинного человека.

Неожиданно стал хорошим

В 2022 году Влад Роговик подал в суд прошение о смягчении его содержания в колонии. До недавнего времени заключенный не отличался хорошим поведением и был несколько раз в штрафном изоляторе. Однако ближе к сроку, когда можно будет подать на УДО, Влад вдруг стал примерным сидельцем и даже перешел на более «престижную» должность в колонии.

- В суд он даже предоставил гарантийное письмо от некой компании, которая предоставит Роговику работу в случае его освобождения по УДО. Я изучил эту компанию, по моему мнению – это «однодневка». Они занимаются металлообработкой и предоставляют ему должность пиротехника. У Роговика образование повара, как он может быть пиротехником без специального образования? - возмущен отец убитой Илья Бондарев.

Подал жалобу в высшую инстанцию

Новокуйбышевский районный суд отказал Владиславу Роговику в смягчении приговора за убийство молодой девушки. Через некоторое время убийца подал апелляцию в Самарский областной суд. 9 января 2023 года состоялось рассмотрение жалобы.

Как стало известно «КП-Самара», заключенный по неизвестным причинам отказался принимать участие в рассмотрении его же апелляции в областном суде. Судья приняла решение продолжить заседание без участия заключенного.

- Суд оставил в силе приговор Новокуйбышевского суда. Роговику отказали в смягчении условий содержания и УДО, - рассказал нам Илья Бондарев, который приехал на заседание в Самару.

Сложно сказать, будет ли Роговик и дальше пытаться выйти на свободу раньше срока. Илья Бондарев уверен, что будет. Расчетливому и хладнокровному убийце осталось сидеть в тюрьме всего чуть более двух лет.

- Теперь следующая возможность выйти на свободу у него будет через полгода, - говорит Илья Бондарев. – Я продолжу следить за его судьбой и обязательно приду и на следующее заседание, чтобы высказать свое мнение по досрочному выходу на свободу этого страшного человека.

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