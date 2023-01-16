«Продали даже золотые сережки»: самарская семья отдала все, чтобы вернуться на Родину из Германии

Семья из Германии вернулась в родную Самару Фото: Наталья АРТЯКОВА

С мая 2022 года житель Германии Дмитрий Гаан со своей семьей пытались вернуться на Родину в Россию, но мужчина столкнулся со многими сложностями в оформлении необходимых документов. Дмитрий коренной самарец – здесь жили его предки и до сих пор проживают родственники. Когда начался конфликт между Россией и Украиной, гражданин Германии встал на сторону родной страны, но на Западе его точку зрения не разделили, поэтому семья Гаан была вынуждена уехать.

Жизнь на три страны

Дмитрий Гаан решил, во что бы то ни стало, поехать на СВО и встать на защиту страны, где он родился и вырос. Семья с двумя детьми продала имущество в Германии, собрала чемоданы и уехала в Самару. За время действия визы, Дмитрий и его супруга с двумя детьми не успели оформить гражданство, поэтому им пришлось выехать в соседний Казахстан, откуда после снова оформить туристическую визу и продолжить оформлять документы в России. Однако в чужой стране у семьи вновь возникли трудности.

В Казахстане тоже оказалось не все просто. Чтобы сделать там визу в Россию, нужно было предоставить в посольство разрешение на непрерывное пребывание в этой стране более 90 дней. Такого документа у Дмитрия не было, он начал оспаривать данное правило, но представители посольства остаются непреклонны.

- У меня есть официальное письмо из МИД в Москве, где указано, что для получения визы не нужна регистрация в Казахстане. Мне нужно было лишь получить приглашение в Самару от кого-либо из родственников, это мне удалось. Однако в посольстве в Астане игнорируют письмо из МИД и настаивают на своем, - рассказывал нам Дмитрий в конце того года.

Сняли с поезда и отдали под суд

После новогодних праздников посольство России в Астане все же одобрили семье Гаан выезд в нашу страну. Однако уже в поезде на Самару к Дмитрию подошли казахстанские полицейские.

- Билеты на поезд до Самары были куплены на последние деньги. Нас сняли с поезда и повезли в суд. Нас обвинили в нарушении визового режима на территории Казахстана, - рассказывает журналисту «КП-Самара» Дмитрий Гаан.

Продали последнее, чтобы вернуться домой

Суд наложил на Дмитрия штраф, на этом заседание было окончено. Но поезд на Самару уже давно ушел, а деньги за билеты семье не вернули. Самарец с двумя маленькими дочерями и супругой оказались в сложной ситуации, но глава семьи не опустил руки и нашел выход.

- Когда мы уезжали из Германии, у нас было 30 тысяч евро. За все время, пока мы пытаемся вернуться в Россию, деньги ушли на проживание, постоянные переезды из страны в страну и т. д. В итоге, когда я вышел из суда, у меня на руках было всего 15 тысяч рублей, которыми я бы даже не смог оплатить назначенный штраф, - рассказывает самарец.

Дмитрию нужно было срочно придумывать план «Б», потому что оставаться еще на один день в Казахстане они не могли. Пришлось пожертвовать ювелирными украшениями. Семья продала даже золотые сережки и кольцо жены. На вырученные деньги мужчина оплатил штраф, и купил билеты на вечерний поезд до Самары.

Не верили, что все закончилось

Семья Гаан, которые за последние полгода пережили переезды, отказы и финансовые трудности, прибыли в родную Самару поздно вечером, в субботу, 14 января 2023 года. Встретить Дмитрия с детьми и женой самарские родственники не смогли, так как они проживают в Безенчукском районе. Журналист «КП-Самара», которая все это время следила за судьбой семьи из Германии, вызвалась помочь и приехала на вокзал.

Поезд прибыл в Самару в двенадцатом часу ночи. Младшая годовалая дочь Дмитрия была в полусонном состоянии, так же как и ее старшая семилетняя сестра. Девочки очень устали за время пребывания в поездах и чужих странах и очень хотели спать и есть. Глава семьи взял чемоданы, а его супруга везла в коляске по перрону малышку.

- Я так устала, что даже не понимаю, что мы наконец-то дома, - сказала жена Дмитрию.

Уже по пути к квартире на улице Стара-Загора, путешественники начали осознавать, что они уже в родном городе. Глядя в окно на ночную Самару, старшая дочь начала узнавать места, где когда-то уже бывала с мамой и папой, которые приезжали в гости к самарским родственникам из Германии.

- Сейчас приедем домой и будем отдыхать, - успокаивал своих малышек Дмитрий.

В понедельник мужчина начал свой день с посещения миграционной службы, чтобы продолжить оформлять гражданство. После этого Дмитрий пойдет в военкомат, чтобы записаться добровольцем в ряды российской армии и отправиться на СВО. У супруги тоже есть много дел в Самаре – нужно оформить детей в детский сад и школу. Теперь у семьи Гаан начинается новая глава жизни, но уже в России.

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