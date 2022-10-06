Полицию вызвал бдительный отец: у школы в Новокуйбышевске задержали мужчину с «пистолетом»

На место происшествия выезжали все экстренные службы Новокуйбышевска / Фото: gorodnsk63.ru

Утром в четверг, 6 октября 2022 года, у школы № 21 в Новокуйбышевске было неспокойно. К учебному заведению съехались все экстренные службы. Территорию здания оцепили, никого не пускали и не выпускали. Как оказалось, переполох вызвал человек с «оружием».

Полицию вызвал бдительный отец школьника

На подозрительного парня обратил внимание отец одного из учеников. Он провожал ребенка в школу, когда заметил молодого человека, который держал в руках предмет, похожий на пистолет. Мужчина не раздумывая позвонил в полицию. Вскоре правоохранители вместе с другими экстренными службами города были на месте.

– Учителя сообщили детям, что это учения, чтобы не было паники. Все закрылись в кабинетах, – написала в соцсетях местная жительница.

Территорию школы оцепили на время проверки / Фото: gorodnsk63.ru

К счастью, все обошлось. Парня оперативно задержали. Никакого оружия при нем не нашли. По предварительным данным, предмет, который напугал окружающих, – это игрушечный пистолет.

– В отдел полиции по Новокуйбышевску поступило сообщение о мужчине с предметом, похожим на оружие, на улице Дзержинского. Сотрудники уголовного розыска выехали на место и задержали его. Никаких опасных предметов у него не нашли. Мужчину доставили в ближайший отдел полиции. Проводится проверка, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

«Мужчина с разумом ребенка»

В соцсетях горожане пишут, что хорошо знакомы с этим человеком. Якобы у него есть отклонения в развитии. Как пишет gorodnsk63.ru, молодому человеку 23 года. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

– Это мужчина с разумом ребенка. У него вся семья с отклонениями. Он гуляет с ребятами на детской площадке. Знаю его лично, он неагрессивный. И мухи не обидит, – поделилась одна из горожанок.

Правоохранители задержали подозрительного мужчину и увезли его в ближайший ОП Фото: СОЦСЕТИ

«Перестраховка - правильное решение»

О случившемся в Новокуйбышевске стало известно губернатору Самарской области Дмитрию Азарову. Он отметил, что правоохранители оперативно задержали подозрительного человека и поблагодарил жителей за бдительность.

– Благодаря быстрой реакции и оперативным действиям правоохранителей мужчина был задержан. Оружия при нем не обнаружено. Тем не менее, спасибо землякам за бдительность. В такой ситуации считаю правильным перестраховаться, – отметил глава региона.

Жители Новокуйбышевска тоже восхитились действиями отца школьника, который, не раздумывая, позвонил в полицию:

– Молодец! Многие просто мимо же прошли, не обратили внимание. Время сейчас такое, что надо быть бдительным. Пусть лучше зря приедут полицейские, чем случится трагедия.

Отметим, люди стали бдительнее после ЧП в школе № 88 Ижевска. Утром 26 сентября 2022 года туда ворвался мужчина с оружием. Он убил 17 человек, еще 23 получили ранения различной тяжести. Сам нападавший покончил с собой. Как выяснилось, это был 34-летний Артем Казанцев, который ранее учился в этой школе. Возбуждено уголовное дело. После этой трагедии во всех школах страны, в том числе в Самарской области, усилили меры безопасности.