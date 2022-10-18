Обвиняют в многомиллионных взятках: суд в Самаре отказался возвращать прокурору дело экс-полицейского Вячеслава Хомских

Бывший полицейский пытается обжаловать приговор.

Ленинский районный суд отказался возвращать прокурору дело бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Такое решение было принято на заседании 18 октября 2022 года. Бывший полицейский, которого обвиняют в многомиллионных взятках от ОПГ «Законовские», пытается обжаловать прежний приговор и уже добился рассмотрения дела заново. Однако вернуть дело в прокуратуру адвокатам обвиняемого не удалось. Журналист «КП-Самара» побывала в суде и выяснила подробности.

«Не был болен, это ошибка»

Напомним, что Вячеслава Хомских обвиняют в получении взяток от лидера ОПГ «Законовские» Сергея Гафурова. По данным следствия общая сумма полученного вознаграждения составила 22 миллиона рублей и белую «Ниву», за что Хомских должен был закрывать глаза на преступления банды.

В июне 2022 года районный суд отправил Хомских за решетку на 10 лет и постановил выплатить штраф в 89 миллионов 200 тысяч рублей в доход государства. Однако адвокаты Хомских с этим не согласились и осенью обжаловали приговор в вышестоящей инстанции. В результате дело вернули в районный суд из-за того, что его рассматривала та же судья, что выносила приговор другому фигуранту дела по взяткам от «Законовских» - Дмитрию Сазонову.

На первое заседание Ленинского суда в октябре Хомских не явился – якобы из-за болезни. Однако 18 октября выяснилось, что в тот момент бывший сотрудник полиции не был болен и ожидал этапирования. Суд обещал разобраться в этом вопросе. Адвокаты уверяют, что это не было стратегией линии защиты и считают, что произошла ошибка в следственном изоляторе.

«Буду бороться за свободу»

На прошлом судебном заседании адвокат Вячеслава Хомских заявил, что намерен дать отвод прокурору в связи с его участием в суде первой инстанции. И 18 сентября в судебный процесс вступил новый обвинитель.

Также 18 октября защитник Хомских заявил ходатайство о возвращении дела прокурору, в связи с тем, что не было установлено место и время совершения преступления. Однако суд с прошением адвоката не согласился.

Тем временем Хомских продолжает твердить о своей невиновности и намерении до конца бороться за свою свободу. По мнению Хомских, улики против него сфабрикованы.

- Машина, которую я якобы получил, оформлена на абсолютно посторонних людей, все владельцы этой машины установлены. Про деньги тоже самое. Где встретились – неизвестно, когда встретились – неизвестно, каким образом связывались – неизвестно, какие суммы передавались – неизвестно, в каких обстоятельствах неизвестно. Но передавались, на этом обвинение настаивает, — прокомментировал ситуацию бывший полицейский.

Виновен ли Хомских в преступлениях и брал ли он взятки у бандитов, предстоит определить суду.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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