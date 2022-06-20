«Ни денег, ни ценностей»: адвокаты Хомских настаивают на невиновности полицейского после вынесения приговора

Хомских утверждает, что он не виновен Фото: Вячеслав СОРОКИН

Адвокаты собираются обжаловать приговор, который суд вынес заместителю руководителя городского Управления МВД России - начальнику полиции Вячеславу Хомских. Об этом они сообщили журналистам в зале суда.

В понедельник, 20 июня, суд приговорил Хомских к 10-ти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 89 млн рублей. Он был признан виновным в получении взяток от ОПГ «Законовские» на общую сумму в 22 млн рублей. Также, считают следователи, он получил в подарок от преступного сообщества автомобиль «Нива».

Как было установлено в суде, в марте 2011 года Хомских договорился с лидерами «Законовских» в ресторане в Кировском районе, когда он занимал должность заместителя начальника оперативно-розыскной части. Тогда договорились, что Хомских будет получать ежемесячно 150 тысяч рублей. Взамен он должен был не препятствовать работе организаций, подконтрольных «Законовским». В дальнейшем сумма ежемесячной выплаты возросла до 400 тысяч рублей.

- Приговор является незаконным, мы его обжалуем. Мы считаем, нас должны услышать в апелляционном суде или в суде кассации, - сказал адвокат Александр Николаев. Он добавил, что при обысках у Хомских не нашли ни копейки, также не обнаружили ни золотых унитазов, ни каких-либо других ценностей. Адвокат считает, что доказательства обвинения были сфабрикованы на стадии расследования.

Еще во время прений защитники Хомских называли доводы обвинения фальсификацией и указывали на большое количество ошибок в предоставляемых документах, требуя полностью оправдать своего подзащитного.

Адвокат Сергей Арзиани, который также защищал Хомских, назвал приговор незаконным и необоснованным. «Один бандит слышал от другого бандита, что полицейскому давали взятку», - возмущается адвокат, имея в виду показания свидетелей. В ходе судебного разбирательства допрашивались лица, которых связывают с ОПГ «Законовские», а также тех, кто мог быть лично знаком с руководителями преступного сообщества.

- Я надеюсь, что в следующих инстанциях законность восторжествует, - сказал Арзиани журналистам.

После оглашения приговора сам Хомских заявил, что он невиновен.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, после вступления приговора суда в законную силу Хомских будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Начальника самарской полиции Вячеслава Хомских отправили за решетку на 10 лет

Также он обязан выплатить 89 миллионов 200 тысяч рублей в доход государства (подробности)

12 лет строгого режима и огромный штраф: как начальника самарской полиции Вячеслава Хомских хотят наказать за взятки

Обвинение запросило 12 лет колонии начальнику самарской полиции Хомских, уличенному в коррупции (подробности)

Кто такой полковник Вячеслав Хомских, которого заподозрили в связях с ОПГ «Законовские»

Полицейскому пророчили крах карьеры, но он недавно вернулся на рабочее место (подробности)