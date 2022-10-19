40 тысяч за эвакуатор: в Тольятти коллекторы незаконно забрали автомобиль у инвалида и требуют оплатить штрафстоянку

Коллекторы незаконно забрали машину, так еще и потребовали возместить расходы за эвакуатор Фото: Предоставлено "Комсомолке"

18 октября 2022 года в Тольятти состоялось долгожданное заседание суда по делу инвалида 3 группы Сергея Ражева, у которого коллекторы средь бела дня забрали автомобиль в счет уплаты долга. В суде стало известно, что никаких разрешений на изъятие машины не выдавалось, поэтому данную ситуацию можно расценивать как угон. Представители кредитной организации не явились на суд, а прислали тольяттинцу СМС-сообщение, что он должен теперь еще им деньги за эвакуацию и стоянку его машины. Журналист «КП-Самара» выяснила подробности.

Незаконно забрали машину и требуют еще денег

Напомним, в сентябре тольяттинец получил повестку в суд на 18 октября, где должны были принять решение по поводу выплаты долга в сумме 47 тысяч рублей микрофинансовой организации ООО «Ваш инвестор». Однако уже 30 сентября к дому Сергея подъехал эвакуатор, и коллекторы силой забрали единственное средство передвижения инвалида, на котором он ежедневно ездил в больницу на процедуры.

После публикации статьи на сайте «КП-Самара» ситуация получила общественный резонанс, Сергею позвонили из ГУ МВД Москвы, а также представители Генеральной прокуратуры, которые пообещали в скором времени решить вопрос с незаконной эвакуацией машины. Прошло больше двух недель, но инвалид из Тольятти все так же ходит по больницам пешком. А самое шокирующее, что представители микрофинансовой организации потребовали с него помимо долга еще 40 тысяч рублей за эвакуатор и за стоянку автомобиля.

- Они не пришли на суд, а после заседания прислали СМС, что я должен им еще плюс 40 тысяч рублей за эвакуацию и стоянку моей машины в Самаре. Мало того, что они незаконно ее забрали у меня прямо средь бела дня насильно, так еще и требуют за это деньги, - Сергея возмутило и шокировало это сообщение.

Сергей Ражев продолжает настойчиво писать заявления в полицию и прокуратуру, но дело пока не движется с места. На руках у потерпевшего имеется постановление суда, где указано лишь то, что из-за долга он не может производить регистрационные действия со своим автомобилем. Там нет ни слова о том, что коллекторы имеют право изымать его собственность.

Вернуть машину могут только полицейские

Из-за неявки представителей микрофинансовой организации «Ваш инвестор» на последнее заседание, суд перенесли на ноябрь. По словам Сергея Ражина, в суде ему разъяснили, что они занимаются сейчас именно вопросом долга, так как тольяттинец имеет инвалидность и является безработным. Ситуацией с эвакуированным автомобилем должны заниматься сотрудники правоохранительных органов.

- Это угон, но полиция бездействует. Им известны все данные – кто забрал, когда и куда, но машину мне все еще не вернули. Мне звонили из Москвы, спрашивали все данные, но опять же ничего не поменялось, - рассказывает журналисту Сергей Ражев.

В ГУ МВД по Самарской области в ответ на запрос «Комсомолки» сообщили, что в настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Больше никакой информации нам пока получить не удалось.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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