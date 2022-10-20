«Читала и плакала под дождем»: Донбасская поэтесса оценила самарскую фотовыставку «Жены героев»

Анна Ревякина посетила Самару и встретилась с инициатором создания выставки "Жены героев" Екатериной Колотовкиной. Фото: t.me/annarevyakina

2 сентября 2022 года в Самаре открылась выставка «Жены героев». Фотопроект разместился на одной из крупнейших площадей города. В него вошли 50 потрясающих фотографий, героинями которых стали жены офицеров, майоров, прапорщиков, сержантов. На фотографиях плечи девушек скрыты под кителями их супругов – словно под крепкими мужскими руками, которые прямо сейчас сражаются за мирную жизнь в зоне СВО. Фото сопровождаются трогательными письмами, нежными, личными строчками, которые героини выставки решились открыть всему миру. На днях выставку посетила поэтесса с Донбасса Анна Ревякина. Девушка призналась, что проект поразил ее до глубины души.

«С такими женами ничего не страшно»

Инициатором создания проекта «Жены героев» выступила председательница женского совета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерина Колотовкина. Женщина рассказала о нем губернатору Самарской области, а Дмитрий Азаров – президенту РФ Владимиру Путину. 18 октября во время личной встречи губернатор вручил главе государства альбом с фотографиями с выставки «Жены героев». Так проект получил Всероссийское признание. Благодаря подарку президенту о выставке узнали все жители России. В их числе – поэтесса с Донбасса Анна Ревякина. Девушка приехала в Самару на литературный фестиваль и посетила выставку, которая тронула ее до глубины души.

– Две фотографии поразили меня в самое сердце. Девочку, запечатленную на них, называют самарской Мадонной. Первое фото – она на 9-м месяце беременности. На втором – ее доченьке два месяца, – написала Анна Ревякина в своем телеграмм-канале.

Теплыми нотками в сердце отозвались не только фотографии, но и письма. По словам Анны, эти нежные, наполненные любовью строчки вызвали в ее душе несравнимые эмоции.

– Самое трогательное – это письма, которые они пишут своим мужьям. Приблизьте фото, не поленитесь, прочтите. Я расплакалась сегодня под самарским дождём, когда читала их... С такими женами ничего не страшно! Ни-че-го! – поделилась Анна Ревякина.

«…Словно я рядом и подаю тебе, милый, патроны»

Во время посещения выставки Анна Ревякина встретилась с ее автором – Екатериной Колотовкиной. Встреча произвела впечатление на донбасскую поэтессу – настолько, что она посвятила Екатерине стихотворение:

Простая девчонка Катенька Колотовкина –

трое детей, уборка, стирка, готовка.

Простая девчонка с левого берега Волги,

на воду смотрит и взгляд её долгий.

Пишет ему, своему ненаглядному:

«В день, когда ты возвратишься, надену нарядное

лучшее платье, буду самой красивой,

ну, а пока ты сражаешься за Россию,

я похожу в камуфляжном, как ходят солдатские жёны,

словно я рядом и подаю тебе, милый, патроны».

Анна Ревякина уверена: этот проект должен получить Всероссийское признание и распространиться по всей стране. Девушка сравнила выставку «Жены героев» с акцией «Бессмертный полк» и призвала губернаторов других регионов подключаться к прекрасному проекту.

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