Может принести миллион евро: стали известны подробности перехода Матео Барача из «Крыльев Советов» в «Остенде»

"Крылья" могут продать Матео Барача вдвое дороже, чем купили. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Матео Барач 1 февраля 2023 года перешел из «Крыльев Советов» в бельгийский «Остенде». Рассказываем, в чем причина перехода Матео Барача, сколько уже заработали «Крылья Советов», отдав игрока в «Остенде» и сколько могут заработать через полгода, и как попрощался с хорватом его голландский друг Гленн Бейл.

«Крылья» могут хорошо заработать

С 1 февраля 2023 года Матео Барач официально перешел из «Крыльев Советов» в бельгийский «Остенде». Новый клуб хорватского защитника сейчас занимает предпоследнее место в бельгийском чемпионате, но имеет хорошие шансы на выживание — до спасительной 15-й строчки всего два очка.

«Остенде» пропустил больше всех мячей в чемпионате (51 в 23 матчах), потому отчаянно нуждается в классном и надежном защитнике. Барач вполне удовлетворяет этим требованиям, потому бельгийцы согласились заплатить за аренду игрока неплохие деньги.

По данным «РБ Спорт», «Крылья» получат от «Остенде» 250 тысяч евро (по нынешнему курсу это почти 20 млн рублей). На портале Transfermarkt обозначена сумма аренды 130 тысяч евро.

Если бельгийцам Барач так понравится, что они захотят его выкупить по окончании сезона (и, надо полагать, если сохранят место в Про-лиге), - «Крылья» заработают еще 1 млн евро. Самарский клуб полгода назад приобрел хорвата у «Сочи», если верить данным Transfermarkt, вдвое дешевле — за 500 тыс. евро. До того еще полгода Барач находился в «Крыльях» в аренде.

«Твой гол «Зениту» - топ!»

За год своего пребывания в самарской команде Барач поучаствовал в 18 матчах первенства и забил 1 гол, но какой! В концовке домашней игры с «Зенитом» рослый (194 см) хорват пошел играть в атаку и ударом головой принес «Крыльям» ничью.

«Брате, удачи на новом месте! Ты отличный друг и очень энергичный парень, используй свою энергию на поле по назначению. Твой гол «Зениту» - топ!» - трогательно попрощался с хорватом другой самарский иностранец — голландец Гленн Бейл в своем телеграм-канале.

Гленн Бейл трогательно попрощался с другом. Фото: телеграм-канал Гленна Бейла

Проиграл конкуренцию

В первой части сезона 2022/2023 хорват получил несколько мелких травм и не смог вернуть себе место в основном составе, по факту проиграв конкуренцию россиянину Роману Евгеньеву.

В публичном пространстве доброжелательный и корректный хорват не раз заявлял, что его все устраивает в «Крыльях», в том числе и количество проведенных на поле минут. Такая же риторика звучала и из уст его агента Стипе Лапича.

«Тренером он очень доволен, игровым временем тоже доволен. Конечно, он едет на сборы с «Крыльями», - заявлял Лапич в начале января 2023 года, когда появились слухи об интересе к Барачу в Объединенных Арабских Эмиратах.

Наилучший выход

Тем не менее, видимо, роль игрока ротации не вполне устраивала хорвата. Не исключено, что хорват мог испытывать определенное давление со стороны родных и соотечественников. Вариант с арендой, да еще и платной, выглядит отличным вариантом, который устраивает всех.

- Условия по аренде Барача оказались выгодными для нас: это платная аренда до конца сезона с прописанной суммой выкупа. Матео играл не много, были мелкие повреждения, ему нужно вернуть игровой тонус и получить практику в хорошем чемпионате. Мы очень хорошо обо всем поговорили, обсудили много разных тем. Верим, что аренда в «Остенде» пойдет Барачу на пользу, - приводит «Чемпионат» слова спортивного директора «Крыльев Советов» Сергея Корниленко.

Слова самого хорвата совпадают с комментарием Корниленко почти буквально.

- Мне хотелось бы получать как можно больше игровой практики. Это нормальное желание. В последнее время я не часто выходил на поле, мешали в том числе и мелкие травмы. Мы хорошо поговорили с руководством клуба и пришли к обоюдному решению, что на данном этапе вариант с арендой в другой клуб будет наиболее правильным вариантом, - цитирует футболиста официальный сайт «Крыльев Советов».

А кто взамен?

Футболист пообещал летом вернуться в расположение самарского клуба. Пока же главный тренер Игорь Осинькин остается перед возобновлением сезона с тремя центральными защитниками — Александром Солдатенковым, Романом Евгеньевым и Ильей Гапоновым.

Теоретически в центре обороны может сыграть и недавно перешедший в «Крылья» Николай Рассказов, но он все же профильно крайний защитник. Более того, именно на позиции центрального защитника Рассказов провел самый неудачный матч в своей карьере — за «Спартак» против «Лестера». Так что, по логике, самарцам теперь нужно срочно подыскать игрока ротации в центр обороны.